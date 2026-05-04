04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

NBA'de Pistons ve Cavaliers konferans yarı finaline yükseldi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında Detroit Pistons ve Cleveland Cavaliers, rakiplerini eleyerek konferans yarı finaline kaldı.

calendar 04 Mayıs 2026 10:18
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Little Caesars Arena'daki Doğu Konferansı ilk tur 7. maçında Orlando Magic'i ağırlayan Pistons, 116-94 galip geldi ve 3-1 geriye düştüğü seriyi 4-3 kazandı.

Cade Cunningham 32 sayı, 12 asist ve Tobias Harris 30 sayı, 9 ribauntla galibiyete katkı sağladı.

Magic'te Paolo Banchero'nun 38 ve Desmond Bane'in 16 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Pistons, 23 yıl sonra aynı gün oynanan ilk tur 7. maçının ardından Magic'i yeniden 3-1 geriden gelerek elemeyi başardı.

Ayrıca NBA tarihindeki play-off serilerinde 3-1 geride olan bir takım, 15. kez tur atladı.

- Cavaliers 7. maçta tur atladı

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'daki Doğu Konferansı ilk tur 7. maçında Toronto Raptors'ı 114-102 mağlup ederek seride 4-3 galip geldi.

Ev sahibi Cavaliers'ta Jarrett Allen 22 sayı, 19 ribaunt ve Donovan Mitchell 22 sayıyla oynadı.

Raptors'ta ise Scottie Barnes 24 ve RJ Barrett 23 sayı üretti.

Bu sonuçla Cavaliers, Doğu Konferansı yarı finalinde Pistons'ın rakibi oldu.

- Konferans yarı final eşleşmeleri

Play-off'larda ilk tur maçlarının tamamlanmasının ardından konferans yarı finalleri şöyle oluştu:

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers

Minnesota Timberwolves-San Antonio Spurs

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers

New York Knicks-Philadelphia 76ers

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
