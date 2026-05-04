Alessandro Altobelli'den Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü

Inter'in eski oyuncularından Alessandro Altobelli, takımın ligde kazandığı şampiyonluğu değerlendirdi.



Altobelli, Inter'de şampiyonluğun ana kahramanlarından birinin Hakan Çalhanoğlu olduğunu söyledi.



Şampiyonlukta aslan payı için Lautaro Martinez'in ardından Hakan Çalhanoğlu ve Federico Dimarco'nun adını veren Altobelli, Hakan Çalhanoğlu için, "Inter'in onu Milan'dan nasıl kopardığını hala bilmiyorum. Umarım uzun süre kalır. Chivu için çok önemli bir oyuncu." diye konuştu.



BU SEZON PERFORMANSI



Inter'de bu sezon 30 maçta süre bulan 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğluü, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.



INTER İLE SÖZLEŞMESİ



Milli futbolcunun, kulübü Inter ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.



