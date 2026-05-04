04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Alessandro Altobelli'den Hakan Çalhanoğlu'na büyük övgü

Inter'in eski oyuncularından Alessandro Altobelli, Hakan Çalhanoğlu'nun kazanılan şampiyonluğun mimarlarından biri olduğunu söyledi. Altobelli, milli futbolcu için "Umarım uzun süre Inter'de kalır." dedi.

calendar 04 Mayıs 2026 13:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Inter'in eski oyuncularından Alessandro Altobelli, takımın ligde kazandığı şampiyonluğu değerlendirdi.

Altobelli, Inter'de şampiyonluğun ana kahramanlarından birinin Hakan Çalhanoğlu olduğunu söyledi.

Şampiyonlukta aslan payı için Lautaro Martinez'in ardından Hakan Çalhanoğlu ve Federico Dimarco'nun adını veren Altobelli, Hakan Çalhanoğlu için, "Inter'in onu Milan'dan nasıl kopardığını hala bilmiyorum. Umarım uzun süre kalır. Chivu için çok önemli bir oyuncu." diye konuştu.

BU SEZON PERFORMANSI

Inter'de bu sezon 30 maçta süre bulan 32 yaşındaki Hakan Çalhanoğluü, 12 gol attı ve 7 asist yaptı.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ

Milli futbolcunun, kulübü Inter ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
