04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
17:00
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Brentford'da Jannik Schuster için geri sayım!

Premier Lig ekiplerinden Brentford, Salzburg forması giyen 19 yaşındaki stoper Jannik Schuster'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

calendar 04 Mayıs 2026 14:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, 19 yaşındaki stoper Jannik Schuster transferi için Salzburg ile sözlü anlaşma sağladı.

Brentford, genç stoper için Salzburg'a toplamda 20 milyon euro'luk bir ödeme gerçekleştirecek.

19 yaşındaki stoper Schuster, bu sezon Salzburg forması altında 30 maça çıktı. Genç stoper, savunma performansının yanı sıra 1 golle takımına skor katkısı sağladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
IAB
