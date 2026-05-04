Brentford'da Jannik Schuster için geri sayım!

Premier Lig ekiplerinden Brentford, kadrosuna önemli bir takviye gerçekleştirmeye hazırlanıyor.



Romano'nun haberine göre, İngiliz ekibi, 19 yaşındaki stoper Jannik Schuster transferi için Salzburg ile sözlü anlaşma sağladı.



Brentford, genç stoper için Salzburg'a toplamda 20 milyon euro'luk bir ödeme gerçekleştirecek.



19 yaşındaki stoper Schuster, bu sezon Salzburg forması altında 30 maça çıktı. Genç stoper, savunma performansının yanı sıra 1 golle takımına skor katkısı sağladı.



