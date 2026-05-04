Real Betis, Oli McBurnie'yi istiyor

Real Betis, Hull City'den golcü futbolcu Oli McBurnie ile ilgileniyor. İspanyol ekibi, transfer için 8 milyon euro'luk teklif hazırlıyor.

calendar 04 Mayıs 2026 15:34 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Mayıs 2026 15:35
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hull City'de takımın başkanı Acun Ilıcalı'nın, "Korkunç bir santrfor." dediği Oli McBurnie'ye önemli bir talip çıktı.

Fichajes'te yer alan habere göre, Real Betis, 29 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor.

8 MİLYON EURO

Real Betis'in transfer için 8 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı ve transferin bu bedelle bitebileceği öne sürüldü.

ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ

Acun Ilıcalı, takımının Championship'te play-off bileti almasının ardından, "Oli McBurnie korkunç bir santrafor. Bugün Üç büyüklerde de çok rahatça oynayabilir. Türkiye'de 20'den aşağı 25'ten aşağı gol atacağını düşünmüyorum. Kolay kolay kaçırmıyor. Yakaladığında atıyor. Ruhuyla oynuyor. 3 ayda transfer ettik ve imkansızı başardık. Premier Lig forveti aslında. Arkadaşlarını önce kulübe getirdik, onu arattırdık. Sonra ben devreye girdim. Her türlü garantiyi verdim, "Seni mutlu edeceğim." dedim. 2.5-3 ayda geldi. Oyunun içindeki etkisini anlatamam. Oyunu çok iyi okuyor, ruhunu veriyor." demişti.

BU SEZON NE YAPTI?

Hull City'de bu sezon 39 maçta süre bulan İskoç santrfor Oli McBurnie, 18 gol attı ve 8 asist yaptı.  

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
