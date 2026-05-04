Real Betis, Oli McBurnie'yi istiyor

Hull City'de takımın başkanı Acun Ilıcalı'nın, "Korkunç bir santrfor." dediği Oli McBurnie'ye önemli bir talip çıktı.



Fichajes'te yer alan habere göre, Real Betis, 29 yaşındaki santrfor ile ilgileniyor.



8 MİLYON EURO



Real Betis'in transfer için 8 milyon euro'luk bir teklif hazırladığı ve transferin bu bedelle bitebileceği öne sürüldü.



ACUN ILICALI'NIN SÖZLERİ



Acun Ilıcalı, takımının Championship'te play-off bileti almasının ardından, "Oli McBurnie korkunç bir santrafor. Bugün Üç büyüklerde de çok rahatça oynayabilir. Türkiye'de 20'den aşağı 25'ten aşağı gol atacağını düşünmüyorum. Kolay kolay kaçırmıyor. Yakaladığında atıyor. Ruhuyla oynuyor. 3 ayda transfer ettik ve imkansızı başardık. Premier Lig forveti aslında. Arkadaşlarını önce kulübe getirdik, onu arattırdık. Sonra ben devreye girdim. Her türlü garantiyi verdim, "Seni mutlu edeceğim." dedim. 2.5-3 ayda geldi. Oyunun içindeki etkisini anlatamam. Oyunu çok iyi okuyor, ruhunu veriyor." demişti.



BU SEZON NE YAPTI?



Hull City'de bu sezon 39 maçta süre bulan İskoç santrfor Oli McBurnie, 18 gol attı ve 8 asist yaptı.



