04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
0-245'
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Neymar, Robinho'nun oğlunu tokatladı!

Neymar, Robinho'nun oğlu Robinho Jr'un kendisine çalım atmasının ardından genç oyuncunun yaptığı harekete sinirlendi ve tokat attı.

calendar 04 Mayıs 2026 16:52
Neymar, Robinho'nun oğlunu tokatladı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Santos forması giyen Neymar, antrenmanda yaptığı hareketle dünya basınında gündeme oturdu.

Globo'nun haberine göre; Neymar, Robinho Jr'un kendisine çalım atmasının ardından genç oyuncunun yaptığı harekete sinirlendi ve ikili arasında kısa süreli bir gerginlik çıktı.

TOKAT ATTIĞI GÖRÜLDÜ

Habere göre Neymar, genç oyuncu tarafından çalım yedikten sonra sinirlendi ve kendisine "daha kontrollü oynamasını" söylemesine rağmen bu durumun tekrar etmesine tepki gösterdi.

Deneyimli futbolcunun uyarısının ardından ikili arasında tartışma çıktı ve itiş kakış yaşandı. Görgü tanıklarından en az biri, Neymar'ın genç oyuncuya bir tokat attığını da iddia etti.

ÖZÜR DİLEDİ, SORUN ÇÖZÜLDÜ

Olayın ardından Neymar'ın, Robinho Jr. ile konuşarak özür dilediği ve sorunun çözüldüğü belirtildi.

Santos cephesinden resmi açıklama yapılmazken, teknik direktör Cuca, Neymar'ın Recoleta ile oynanacak Copa Sudamericana maçının kadrosunda yer alacağını açıkladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.