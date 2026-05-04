Çeşme Yarı Maratonu'na 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu katılacak

Ege'nin büyüleyici atmosferinde binlerce sporcuyu bir araya getirecek 4'üncü Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de düzenlenecek.



Organizasyonda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu kıyasıya mücadele edecek. 'Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş' sloganıyla koşulan organizasyon, Çeşme Kaymakamlığı'nın desteği ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla yapılacak.



Etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını ise Adım Adım üstlenecek. Salomon Çeşme Yarı Maratonu, her yıl artan sporcu sayısıyla dikkatleri çekiyor. Kayıtların başlamasıyla yoğun bir ilgi gören organizasyon bu sene toplamda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcuya ev sahipliği yapacak.



Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Kazakistan, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Azerbaycan, İsviçre, Fas, Gürcistan, Endonezya, İtalya, Filipinler, Kanada, KKTC, İran, Ürdün, Japonya, Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Hindistan, Irak, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Çad ve Tunus'tan sporcular yer alacak.



