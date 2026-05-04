04 Mayıs
Chelsea-N. Forest
0-245'
04 Mayıs
Everton-M.City
22:00
04 Mayıs
Sevilla-Real Sociedad
22:00
04 Mayıs
Cremonese-Lazio
19:30
04 Mayıs
Roma-Fiorentina
21:45
04 Mayıs
Altach-Wolfsberger AC
19:30
04 Mayıs
LASK-Rapid Wien
21:30

Çeşme Yarı Maratonu'na 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu katılacak

4'üncü Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de düzenlenecek.

calendar 04 Mayıs 2026 17:05
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ege'nin büyüleyici atmosferinde binlerce sporcuyu bir araya getirecek 4'üncü Salomon Çeşme Yarı Maratonu, 9-10 Mayıs tarihlerinde İzmir'in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de düzenlenecek.

Organizasyonda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcu kıyasıya mücadele edecek. 'Denizin Sesi, Adımların Ritmi: Çeşme'de Koş' sloganıyla koşulan organizasyon, Çeşme Kaymakamlığı'nın desteği ve Çeşme Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek. Yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Türkiye Atletizm Federasyonu'nun katkılarıyla yapılacak.

Etkinliğin sosyal sorumluluk ortaklığını ise Adım Adım üstlenecek. Salomon Çeşme Yarı Maratonu, her yıl artan sporcu sayısıyla dikkatleri çekiyor. Kayıtların başlamasıyla yoğun bir ilgi gören organizasyon bu sene toplamda 43 ülkeden 3 bin 450 sporcuya ev sahipliği yapacak.

Salomon Çeşme Yarı Maratonu'nda Türkiye'nin yanı sıra; Yunanistan, Kazakistan, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Birleşik Krallık, Kırgızistan, Azerbaycan, İsviçre, Fas, Gürcistan, Endonezya, İtalya, Filipinler, Kanada, KKTC, İran, Ürdün, Japonya, Hollanda, Ukrayna, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Cezayir, Mısır, İspanya, Finlandiya, Macaristan, Hindistan, Irak, Güney Kore, Litvanya, Letonya, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan, Çad ve Tunus'tan sporcular yer alacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
