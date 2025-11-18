Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab) yapay zeka mı?

Geleneksel Anadolu müzik ezgilerini, 70'lerin Psikedelik Rock tınıları ve günümüzdeki teknolojileri birleştiren Anatolian Psych Rock Lab, kısa süre önce ortaya çıkarak, müzik dünyasında büyük ilgi gördü ve milyonlarca dinleyiciye ulaştı.



Platform, "Nikbinler- Eylülzede," Günebakanlar", "Anka" ve "Yalnızlar Kervanı" gibi parçalarla öne çıkmayı başardı. Geleneksel melodileri elektronik dokunuşlarla harmanlayan Anatolian Lab, dinleyicilerine nostaljik bir müzik deneyimi sunuyor.



ANATOLİAN PSYCH ROCK LAB NEDİR?



Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab), Türk halk müziğini modern bir bakışla yeniden yorumlayan dijital bir müzik projesidir.



Anadolu ezgilerini 70'lerin saykodelik rock tarzıyla birleşerek yapay zekâ destekli prodüksiyon teknikleri kullanılır. Her par.a hem geleneksel Türk tınıları hem de modern elektronik öğeler bir araya gelir.



Anatolian Lab, geçmişin müzikal anlayışını günümüzdeki teknolojiyle buluşturur ve orijinal bir müzik yapar.



ANATOLİAN LAB'IN KURUCU KİMDİR?

Anatolian Lab'ın kurucusu Volkan S. Altuntaş'tır. Platformun YouTube kanalındaki "Hakkında" bölümünde belirtildiği gibi, proje yasal olarak Volkan S. Altuntaş'a aittir.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: