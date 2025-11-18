Haber Tarihi: 18 Kasım 2025 12:19 - Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 12:19

Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab) yapay zeka mı?

Anadolu ezgilerini yapay zekâ ile birleştiren Anatolian Psych Rock Lab, son zamanlarda müzik dünyasında adından sık sık söz ettiren yenilikçi bir proje olarak öne çıkıyor. Türk halk müziği, saykodelik rock ve yapay zekâ tekniklerini harmanlayarak 70'ler psychedelic rock sound'unu yeniden yorumlar.

Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab) yapay zeka mı?
Abone Ol
Geleneksel Anadolu müzik ezgilerini, 70'lerin Psikedelik Rock tınıları ve günümüzdeki teknolojileri birleştiren Anatolian Psych Rock Lab, kısa süre önce ortaya çıkarak, müzik dünyasında büyük ilgi gördü ve milyonlarca dinleyiciye ulaştı.

Platform, "Nikbinler- Eylülzede," Günebakanlar", "Anka" ve "Yalnızlar Kervanı" gibi parçalarla öne çıkmayı başardı. Geleneksel melodileri elektronik dokunuşlarla harmanlayan Anatolian Lab, dinleyicilerine nostaljik bir müzik deneyimi sunuyor.

ANATOLİAN PSYCH ROCK LAB NEDİR?

Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab), Türk halk müziğini modern bir bakışla yeniden yorumlayan dijital bir müzik projesidir.

Anadolu ezgilerini 70'lerin saykodelik rock tarzıyla birleşerek yapay zekâ destekli prodüksiyon teknikleri kullanılır. Her par.a hem geleneksel Türk tınıları hem de modern elektronik öğeler bir araya gelir.

Anatolian Lab, geçmişin müzikal anlayışını günümüzdeki teknolojiyle buluşturur ve orijinal bir müzik yapar.

ANATOLİAN LAB'IN KURUCU KİMDİR?
Anatolian Lab'ın kurucusu Volkan S. Altuntaş'tır. Platformun YouTube kanalındaki "Hakkında" bölümünde belirtildiği gibi, proje yasal olarak Volkan S. Altuntaş'a aittir.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

PFDK, TFF 2. Lig'deki bahis cezalarını açıkladı TFF 2. Lig PFDK, TFF 2. Lig'deki bahis cezalarını açıkladı
VGM burs sonucu sorgulama 2025: VGM burs ne zaman hesaba yatacak? Gündem VGM burs sonucu sorgulama 2025: VGM burs ne zaman hesaba yatacak?
Kayserispor'a bir darbe daha: Kolovetsios dosyası transferi kilitledi Mondihome Kayserispor Kayserispor'a bir darbe daha: Kolovetsios dosyası transferi kilitledi
Kimmich: 'Sane gibisi yok!' Galatasaray Kimmich: "Sane gibisi yok!"
Fenerbahçe'den Diego Carlos için 5 milyon euroluk talep Fenerbahçe Fenerbahçe'den Diego Carlos için 5 milyon euroluk talep
Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab) yapay zeka mı? Gündem Anatolian Psych Rock Lab (Anatolian Lab) yapay zeka mı?
Almanya, Leroy Sane'yi konuşuyor: 'Olağanüstü' Galatasaray Almanya, Leroy Sane'yi konuşuyor: "Olağanüstü"
Fenerbahçe'de En Nesyri ve Szymanski için devre arası planı Fenerbahçe Fenerbahçe'de En Nesyri ve Szymanski için devre arası planı
Sergen Yalçın'dan Vaclav Cerny'ye özel görev! Beşiktaş Sergen Yalçın'dan Vaclav Cerny'ye özel görev!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'ye Goretzka transferinde rakip!
2
İtalya'da Semih Kılıçsoy'a destek!
3
Galatasaray'da derbi öncesi kırmızı alarm
4
Fenerbahçe'den Edson Alvarez operasyonu!
5
Leroy Sane'den 3 gole katkı: Almanya Dünya Kupası'nda!
6
George Gardi'den Galatasaray için Lionel Messi açıklaması!
7
İspanya - Türkiye: Muhtemel 11'ler

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.