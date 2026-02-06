05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-5
05 Şubat
Atalanta-Juventus
3-0
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-1
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Beşiktaş için İstanbul'da: Emmanuel Agbadou

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini sürdürdüğü Emmanuel Agbadou, İstanbul'a geldi.

calendar 06 Şubat 2026 07:59 | Son Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 08:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş için İstanbul'da: Emmanuel Agbadou
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Wolverhampton'ın 28 yaşındaki stoperi Emmanuel Agbadou, İstanbul'a geldi.

Özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne gelen tecrübeli futbolcuyu asbaşkan Kaan Kasacı ile kulüp personeli karşıladı.

Agbadou, havalimanında yaptığı ilk açıklamada, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana gösterilen sevgi için de herkese çok teşekkür ediyorum. Sahada her şeyimi vereceğim." ifadelerini kullandı.

Emmanuel Agbadou, daha sonra kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

BEŞİKTAŞ'TA KAP

Beşiktaş, Agbadou'nun transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den KAP'a gönderilen açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda oyuncu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited ile görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.



4,5 YILLIK SÖZLEŞME 

Beşiktaş'ın, Fildişi Sahilli stoper ile yıllık 3 milyon Euro ücret üzerinden 4,5 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı öğrenildi. Transfer sürecinin Başkan Serdal Adalı'nın talimatıyla hız kazandığı belirtildi.

KULÜP TARİHİNİN EN PAHALI 2. TRANSFERİ

Emmanuel Agbadou için ödenecek 17 milyon Euro bonservis bedeli, Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservisli transferleri arasında Orkun Kökçü (30 milyon Euro) transferinin ardından ikinci sırada yer alacak. 

KARİYERİ

Fildişi Sahilli oyuncu, kariyerinde daha önce San Pedro, US Monastir, Eupen, Reims ve Wolverhampton formalarını giydi. Deneyimli savunmacı, Fildişi Sahili Milli Takımı formasını ise 18 kez giyerken, 2 gol kaydetti.

SEZON PERFORMANSI

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadroda görmek istediği tecrübeli savunmacı, bu sezon çıktığı 17 maçta 1284 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.