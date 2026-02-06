05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
1-1
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
3-1
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
0-5
05 Şubat
Atalanta-Juventus
3-0
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
3-1
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
0-1

Milano'da Olimpiyat meşalesi geçişinde İsrail protestosu

Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi Milano caddelerinde tur atarken, üniversite öğrencileri ve Filistin destekçileri İsrail'i protesto etti.

calendar 06 Şubat 2026 01:10
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
İtalya'nın ev sahipliğinde bugün başlayacak Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları öncesinde dün Milano kentine ulaşan olimpiyat meşalesinin caddelerdeki turu sırasında öğrenciler, İsrail'i protesto etti.
 
Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nın meşalesi, ünlü isimlerin elinde Milano caddelerini turlayarak kent merkezine ulaşırken, bir noktada protesto gösterileriyle karşılandı.
 
Milano Devlet Üniversitesi kampüsü önünde toplanan yüzlerce öğrenci ve Filistin destekçisi, ellerindeki pankart ve Filistin bayraklarıyla olimpiyat meşalesinin Francesco Sforza Caddesi'nden geçtiği sırada İsrail'i protesto etti.
 
Göstericiler, "Özgür Filistin" sloganları atarak olimpiyat meşalesinin geçişi sırasında meşaleler yaktı.
 
Üzerinde "İsrail'e kırmızı kart" yazan dövizler tutan göstericiler, İsrail'in olimpiyat oyunlarına katılmasına büyük tepki gösterdi. Göstericiler, İsrail'in, Filistin ve Filistinlilere yönelik saldırılarından ötürü olimpiyat oyunlarında yer almaması gerektiğini belirtti.
 
Güvenlik güçlerinin, olimpiyat meşalesinin geçişi sırasında protestocuların herhangi bir müdahalede bulunmaması için geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
