Dortmund'dan Salih Özcan için Galatasaray'a ret!

Galatasaray; Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ve Sacha Boey'un ardından kadrosuna bir yerli takviyesi gerçekleştirebilir.
SALİH ÖZCAN GİRİŞİMİ
HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Borussia Dortmund'dan milli futbolcu Salih Özcan'ın transferi için girişimlerde bulundu.
Alman ekibi, Avrupa'da transfer dönemi sona erdiği için 28 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadı ve transfer için kapıları kapattı.
TRANSFER İHTİMALİ DÜŞÜK
Salih Özcan'ın Galatasaray'a transferi şu anda zor görünüyor ancak milli futbolcu için küçük de olsa bir transfer ihtimali bulunuyor.
SEZON PERFORMANSI
Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde 7 maçta 30 dakika forma şansı buldu.
