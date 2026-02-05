05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
1-5
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
5-0
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Dortmund'dan Salih Özcan için Galatasaray'a ret!

Galatasaray, Salih Özcan için girişimde bulundu. Borussia Dortmund, Avrupa'da transfer dönemi bittiği için bu transferde kapıları kapattı.

Galatasaray; Noa Lang, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ve Sacha Boey'un ardından kadrosuna bir yerli takviyesi gerçekleştirebilir.

SALİH ÖZCAN GİRİŞİMİ

HT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray, Borussia Dortmund'dan milli futbolcu Salih Özcan'ın transferi için girişimlerde bulundu.

Alman ekibi, Avrupa'da transfer dönemi sona erdiği için 28 yaşındaki futbolcunun ayrılığına sıcak bakmadı ve transfer için kapıları kapattı.

TRANSFER İHTİMALİ DÜŞÜK

Salih Özcan'ın Galatasaray'a transferi şu anda zor görünüyor ancak milli futbolcu için küçük de olsa bir transfer ihtimali bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, bu sezon Alman ekibinde 7 maçta 30 dakika forma şansı buldu.



  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
