Milli boksör Buse Naz'ın hedefi olimpiyat kotası

İstanbul'da düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası ile 2019, 2022, 2024 Avrupa şampiyonlarında altın madalya, 2020 ve 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan 29 yaşındaki Buse Naz Çakıroğlu, kariyerinde başarılı grafik çizdi.



Son olarak geçen yılın eylül ayında İngiltere'de gerçekleştirilen Dünya Boks Şampiyonası'nda kadınlar 51 kiloda ikinci olan milli sporcu, 21 Ağustos-3 Eylül'de İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları ile 15-26 Eylül'de Bulgaristan'da yapılacak Avrupa Boks Şampiyonası'nda ringe çıkacak.



Koleksiyonunu olimpiyat altın madalyasıyla tamamlamak isteyen Buse Naz Çakıroğlu, gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek Avrupa Oyunları'nda 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları kotası için mücadele vermeye başlayacak.



"Gittiğim her turnuvada şampiyon olmak istiyorum"



Buse Naz Çakıroğlu, son iki yılda katıldığı turnuvalarda final oynadığını söyledi.



İki kez katıldığı olimpiyatları gümüş madalyayla tamamladığını aktaran milli sporcu, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na altın madalya hedefiyle hazırlandığını ifade etti.



Olimpiyat kotası alabilmek için ilk durağının Avrupa Oyunları olacağını dile getiren Buse Naz Çakıroğlu, şunları kaydetti:



"Bir önceki sefer gibi yine kotamızı alıp Los Angeles'a takım olarak gitmek istiyoruz. O yüzden Türkiye Şampiyonası'nın ardından maraton bizim için tamamen başlamış olacak. Her geçen yıl, bir önceki yıldan daha farklı ve iyi bir Buse Naz izlettirmeye gayret gösteriyorum. Ben de her sporcu gibi gittiğim her turnuvada şampiyon olmak istiyorum."



Olimpiyatların çok farklı bir organizasyon olduğunu belirten milli sporcu, "Olimpiyatların atmosferi çok farklı. Avrupa veya dünya şampiyonu da olimpiyatlardaki o atmosferle başka bir dünyaya girmiş oluyorsunuz. Olimpiyata gitmiş ve oranın tadını almış, ringi koklamış biri olarak her olimpiyatta yarışmak istiyorsunuz. Ben de öncelikli olarak olimpiyatlara kota alıp eksik olan madalyamı tamamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.



