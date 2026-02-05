Süper Lig'de 20 haftada 31 farklı teknik adam

Takımlar Giden Gelen Gaziantep FK İsmet Taşdemir, Burak Yılmaz Burak Yılmaz Beşiktaş Ole Gunnar Solskjaer Sergen Yalçın Fenerbahçe Jose Mourinho Domenico Tedesco RAMS Başakşehir Çağdaş Atan Nuri Şahin ikas Eyüpspor Selçuk Şahin, Orhan Ak Atila Gerin Zecorner Kayserispor Markus Gisdol Radomir Djalovic Hesap.com Antalyaspor Emre Belözoğlu, Erol Bulut Sami Uğurlu Gençlerbirliği Hüseyin Eroğlu, Volkan Demirel Metin Diyadin Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük Marcel Licka, Onur Can Korkmaz Aleksandar Stanojevic TÜMOSAN Konyaspor Recep Uçar, Çağdaş Atan - Çaykur Rizespor İlhan Palut Recep Uçar Kasımpaşa Şota Arveladze Emre Belözoğlu

Süper Lig'deki takımlardan 12'si teknik direktör değişikliğine giderken, 6 ekip ise sezona başladığı teknik adamlarla devam ediyor.Bu sezonun en erken teknik adam değişikliğine giden ekip Gaziantep FK oldu.Sezona İsmet Taşdemir yönetiminde giren kırmızı-siyahlı takım, ligdeki ilk 2 maçını kaybedince tecrübeli teknik adamla yollarını ayırdı.İsmet Taşdemir'in yerine göreve başlayan Burak Yılmaz ise 15 Aralık'ta görevinden istifa etti. Genç teknik adam, istifasından 4 gün sonra tekrar Gaziantep FK ile anlaştı.Süper Lig'de bu sezon Beşiktaş ve Fenerbahçe, birer gün arayla teknik direktörleriyle yol ayrımına gitti.Sezona Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde başlayan Beşiktaş, Avrupa kupalarında istediği sonuçları alamayınca Norveçli teknik adam ile yollarını ayırdı ve göreve Sergen Yalçın'ı getirdi.Jose Mourinho ile sezon giriş yapan Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi play-off'unda Portekiz ekibi Benfica'ya elendi. Sarı-lacivertliler, olumsuz sonuçlar nedeniyle Mourinho ile yollarını ayırıp, İtalyan çalıştırıcı Domenico Tedesco'ya teknik direktörlük koltuğunu emanet etti.Süper Lig'in 20 haftalık zaman diliminde bu sezon 5 kulüp, üçer teknik adamla mesai yaptı.Ligde istediği sonuçları alamayan ekiplerden Hesap.com Antalyaspor, Emre Belözoğlu ve Erol Bulut ile yol ayrımına giderken kırmızı-beyazlılar, Sami Uğurlu yönetiminde çıkış arıyor.Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile sezona başlayan Gençlerbirliği ise kötü gidişatın ardından Eroğlu'ya veda etmiş ve göreve Volkan Demirel'i getirmişti. Ancak Volkan Demirel, Fatih Karagümrük'ü 3-0 yendikleri maçın ardından istifa etti. Bu istifanın ardından ise teknik direktörlüğe Metin Diyadin getirildi.Süper Lig'de son basamaktaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sezona Marcel Licka ile başlarken, daha sonra olumsuz saha sonuçlarının ardından teknik direktörlük koltuğu Onur Can Korkmaz'a teslim edildi. Sonrasında İstanbul ekibinde Korkmaz'la da vedalaşıldı ve Aleksandar Stanojevic görevi devraldı.ikas Eyüpspor da ikişer kez teknik adam değiştiren ekiplerden biri olarak göze çarptı. 2025-2026 sezonuna Selçuk Şahin ile giren eflatun-sarılı takım, daha sonra Orhan Ak ile yoluna devam etti. İstanbul ekibi, sezonun devre arasında ise Ak ile de yollarını ayırdı ve göreve yardımcı antrenörlerden Atila Gerin getirildi.Sezona teknik direktör Recep Uçar yönetiminde giren TÜMOSAN Konyaspor, daha sonra Çağdaş Atan'ı getirmişti. Konya temsilcisi, dün yapılan görüşmelerin ardından Atan ile yollarını ayırma kararı aldı. Çağdaş Atan'ın yerine gelecek isim, Konyaspor'un bu sezonki üçüncü teknik direktörü olacak.Süper Lig'in son yıllarda en istikrarlı birlikteliği Galatasaray ile teknik direktör Okan Buruk arasında yaşanıyor.1 Temmuz 2022'de göreve başlayan Buruk, geride kalan 3,5 yılda 3 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferleri yaşadı.Okan Buruk'u Kasım 2023'ten bu yana Göztepe'yi çalıştıran Stanimir Stoilov takip ediyor.Süper Lig'de 6 takım, sezona başladıkları teknik adamlarla yollarına devam ediyor.Galatasaray'da Okan Buruk'un yanı sıra Trabzonspor'da Fatih Tekke, Kocaelispor'da Selçuk İnan, Samsunspor'da Thomas Reis, Corendon Alanyaspor'da Joao Pereira ve Göztepe'de Stanimir Stoilov koltuklarını korudu.Süper Lig'de bu sezon 20 Türk, 11 yabancı teknik direktör geride kalan 20 haftada görev yaptı.Ligde Türk antrenörler Atila Gerin, Burak Yılmaz, Çağdaş Atan, Emre Belözoğlu, Erol Bulut, Fatih Tekke, Hüseyin Eroğlu, İlhan Palut, İsmet Taşdemir, Metin Diyadin, Nuri Şahin, Okan Buruk, Onur Can Korkmaz, Orhan Ak, Recep Uçar, Sami Uğurlu, Selçuk İnan, Selçuk Şahin, Sergen Yalçın ve Volkan Demirel saha kenarında takımlarına taktik verdi.Süper Lig'de bu sezon yabancı çalıştırıcılar Aleksandar Stanojevic, Domenico Tedesco, Joao Pereira, Jose Mourinho, Marcel Licka, Markus Gisdol, Ole Gunnar Solskjaer, Radomir Djalovic, Stanimir Stoilov, Şota Arveladze ve Thomas Reis takımlarının başında yer aldı.Süper Lig'de geride kalan 20 haftada yaşanan teknik direktör değişiklikleri şöyle: