Davis Cup'ta Milli Takım, Slovenya'ya karşı

Slovenya'nın Velenje kentindeki Bela Dvorana Tesisleri'nde oynanacak karşılaşmalar iki gün sürecek.



Seriyi kazanan takım, Dünya Grubu 1'e yükselecek. Kaybeden ekip de Dünya Grubu 2'de mücadele edecek.



Toprak zeminde yapılacak maçlarda Türkiye'yi, Mert Alkaya, Yankı Erel, Ergi Kırkın, Kerem Yılmaz ve Kaan Işık Koşaner temsil edecek.



Ev sahibi takım ise Bor Artnak, Filip Jeff Planinsek, Ziga Sesko ve Sebastian Dominko'dan oluşacak.



