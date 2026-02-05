Toronto Raptors, Los Angeles Clippers ve Brooklyn Nets'ın da yer aldığı çok takımlı bir anlaşmayla Chris Paul'u kadrosuna kattı. Takası ESPN'den Shams Charania duyurdu.



Toronto'nun bu anlaşma kapsamında Ochai Agbaji'yi ve 2032 ikinci tur draft hakkını Brooklyn'e gönderdiği bildirildi. NBA muhabiri Chris Haynes, Raptors'ın 40 yaşındaki Paul'u takas tamamlandıktan sonra serbest bırakmasının beklendiğini aktardı. Ancak Charania'ya göre Toronto, Perşembe günü TSİ 22.00'deki takas deadline'ı öncesinde Paul'un 2,3 milyon dolarlık kontratını başka bir takıma göndermeyi de değerlendirebilir.



Bu hamle, Raptors'ın lüks vergi sınırının altına inmesini sağlarken, Clippers ise kadroda bir yer açıp yaklaşık 7 milyon dolarlık vergi ödemesinden kurtuldu.



Paul, Aralık ayı başında Clippers tarafından deplasman yolculuğundan eve gönderilmiş ve bu durum, kulüp efsanesinin beş ay süren ikinci Clippers döneminin fiilen sona erdiğini göstermişti. Tyronn Lue yönetiminde sınırlı süreler alan Paul, 16 maçta 14,3 dakika, 2,9 sayı ve 3,3 asist ortalamaları tutturdu.



12 kez All-Star seçilen tecrübeli oyun kurucu, Kasım ayında yaptığı açıklamalarda 2025-26 sezonunun ardından emekli olmayı planladığını ima etmişti.



