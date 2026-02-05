05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00
05 Şubat
Atalanta-Juventus
23:00
05 Şubat
Strasbourg-AS Monaco
23:00
05 Şubat
Anderlecht-Royal Antwerp
22:30

Chris Paul Raptors'a takaslandı, serbest bırakılması bekleniyor

Toronto Raptors, Los Angeles Clippers ve Brooklyn Nets'ın da yer aldığı çok takımlı bir anlaşmayla Chris Paul'u kadrosuna kattı. Takası ESPN'den Shams Charania duyurdu.

Toronto'nun bu anlaşma kapsamında Ochai Agbaji'yi ve 2032 ikinci tur draft hakkını Brooklyn'e gönderdiği bildirildi. NBA muhabiri Chris Haynes, Raptors'ın 40 yaşındaki Paul'u takas tamamlandıktan sonra serbest bırakmasının beklendiğini aktardı. Ancak Charania'ya göre Toronto, Perşembe günü TSİ 22.00'deki takas deadline'ı öncesinde Paul'un 2,3 milyon dolarlık kontratını başka bir takıma göndermeyi de değerlendirebilir.

Bu hamle, Raptors'ın lüks vergi sınırının altına inmesini sağlarken, Clippers ise kadroda bir yer açıp yaklaşık 7 milyon dolarlık vergi ödemesinden kurtuldu.

Paul, Aralık ayı başında Clippers tarafından deplasman yolculuğundan eve gönderilmiş ve bu durum, kulüp efsanesinin beş ay süren ikinci Clippers döneminin fiilen sona erdiğini göstermişti. Tyronn Lue yönetiminde sınırlı süreler alan Paul, 16 maçta 14,3 dakika, 2,9 sayı ve 3,3 asist ortalamaları tutturdu.

12 kez All-Star seçilen tecrübeli oyun kurucu, Kasım ayında yaptığı açıklamalarda 2025-26 sezonunun ardından emekli olmayı planladığını ima etmişti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
