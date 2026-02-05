05 Şubat
Kocaelispor-Beşiktaş
18:00
05 Şubat
Fenerbahçe-Erzurumspor
20:30
05 Şubat
Keçiörengücü-Gaziantep FK
13:00
05 Şubat
Konyaspor-Aliağa Futbol
15:30
05 Şubat
Real Betis-Atletico Madrid
23:00

Sevilla'nın hayalleri suya düştü: Youssef En Nesyri

Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'a 15 milyon euroya sattı. Bu satış Faslı golcünün eski kulübü Sevilla'da büyük şok ve hayal kırıklığıyla karşılandı.

calendar 05 Şubat 2026 10:37
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de taraftarla arasındaki bağ tamamen kopan Youssef En-Nesyri, N'Golo Kante transferinin bir parçası olarak Al-Ittihad'a gönderildi.

Sarı-lacivertlilerin bu transferden 15 milyon euro bonservis geliri elde ettiği belirtildi.

Sözcü'de yer alan habere göre; Sevilla'nın En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferi sırasında yaptığı anlaşma bu satışla birlikte boşa düştü. İspanyol kulübü, Faslı golcüyü sarı-lacivertlilere satarken sonraki satıştan kârdan yüzde 10 pay maddesi eklemişti. 

Ancak Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferinden kar elde edememesi nedeniyle Sevilla'ya bu madde kapsamında herhangi bir ödeme yapılmadı.

Sezon başında İspanyol basınında, En-Nesyri'nin 30 milyon euro bandında bir bedelle satılabileceği ve Sevilla'nın bu transferden elde edilecek yüzde 10'luk paya ihtiyaç duyduğu yönünde haberler yer almıştı.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
