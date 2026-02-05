Fenerbahçe'de taraftarla arasındaki bağ tamamen kopan Youssef En-Nesyri, N'Golo Kante transferinin bir parçası olarak Al-Ittihad'a gönderildi.
Sarı-lacivertlilerin bu transferden 15 milyon euro bonservis geliri elde ettiği belirtildi.
Sözcü'de yer alan habere göre; Sevilla'nın En-Nesyri'nin Fenerbahçe'ye transferi sırasında yaptığı anlaşma bu satışla birlikte boşa düştü. İspanyol kulübü, Faslı golcüyü sarı-lacivertlilere satarken sonraki satıştan kârdan yüzde 10 pay maddesi eklemişti.
Ancak Fenerbahçe'nin En-Nesyri transferinden kar elde edememesi nedeniyle Sevilla'ya bu madde kapsamında herhangi bir ödeme yapılmadı.
Sezon başında İspanyol basınında, En-Nesyri'nin 30 milyon euro bandında bir bedelle satılabileceği ve Sevilla'nın bu transferden elde edilecek yüzde 10'luk paya ihtiyaç duyduğu yönünde haberler yer almıştı.
Sevilla'nın hayalleri suya düştü: Youssef En Nesyri
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi Al-Ittihad'a 15 milyon euroya sattı. Bu satış Faslı golcünün eski kulübü Sevilla'da büyük şok ve hayal kırıklığıyla karşılandı.
