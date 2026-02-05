04 Şubat
Galatasaray-İstanbulspor
3-1
04 Şubat
Boluspor-Alanyaspor
0-4
04 Şubat
Karagümrük-Başakşehir
1-4
04 Şubat
Gençlerbirliği-Eyüpspor
2-2
04 Şubat
Alaves-Real Sociedad
2-3
04 Şubat
Valencia-Athletic Bilbao
1-2
04 Şubat
M.City-Newcastle
3-1
04 Şubat
Asteras T.-Olympiakos
0-3
04 Şubat
Lorient-Paris FC
2-0
04 Şubat
Toulouse-Amiens
1-0
04 Şubat
Nice-Montpellier
3-2
04 Şubat
Lyon-Laval
2-0
04 Şubat
Troyes-Lens
2-4
04 Şubat
Holstein Kiel-VfB Stuttgart
0-3
04 Şubat
Panathinaikos-PAOK
0-1

Fenerbahçe'den forvet harekatı!

Fenerbahçe'de forvet arayışı hız kazandı. Darwin Nunez'den olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilerde Marcos Leonardo seçeneği gündemde kalırken, transferi en yakın isim olarak Brian Brobbey öne çıktı.

05 Şubat 2026 08:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda ilk hedef Darwin Nunez oldu. Ancak Al-Hilal forması giyen yıldız oyuncunun, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Sarı-lacivertlilerin listesinde ikinci sırada ise yine Al-Hilal'de oynayan Marcos Leonardo yer alıyor. Suudi Arabistan kulübünün, 22 yaşındaki santrforun ayrılığına izin verdiği belirtilirken, genç oyuncunun da transfere olumlu yaklaştığı ifade edildi.

BİR DİĞER ADAY BROBBEY 

Transferi gerçekleşme ihtimali en yüksek isim olarak ise Brian Brobbey öne çıkıyor. Sunderland forması giyen Hollandalı golcü için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu, 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde ise tarafların el sıkıştığı kaydedildi.

Öte yandan yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe'nin, forvet transferini resmileştirebilmesi için kadrosundaki bir yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.



  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
