Fenerbahçe'de gözler forvet transferine çevrildi. Sarı-lacivertli ekip, hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Bu doğrultuda ilk hedef Darwin Nunez oldu. Ancak Al-Hilal forması giyen yıldız oyuncunun, Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.
TRANSFERE SICAK BAKIYOR
Sarı-lacivertlilerin listesinde ikinci sırada ise yine Al-Hilal'de oynayan Marcos Leonardo yer alıyor. Suudi Arabistan kulübünün, 22 yaşındaki santrforun ayrılığına izin verdiği belirtilirken, genç oyuncunun da transfere olumlu yaklaştığı ifade edildi.
BİR DİĞER ADAY BROBBEY
Transferi gerçekleşme ihtimali en yüksek isim olarak ise Brian Brobbey öne çıkıyor. Sunderland forması giyen Hollandalı golcü için Fenerbahçe'nin satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulunduğu, 24 yaşındaki futbolcuyla yapılan görüşmelerde ise tarafların el sıkıştığı kaydedildi.
Öte yandan yabancı kontenjanı dolu olan Fenerbahçe'nin, forvet transferini resmileştirebilmesi için kadrosundaki bir yabancı futbolcuyla yollarını ayırması gerekiyor.
Fenerbahçe'den forvet harekatı!
Fenerbahçe'de forvet arayışı hız kazandı. Darwin Nunez'den olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilerde Marcos Leonardo seçeneği gündemde kalırken, transferi en yakın isim olarak Brian Brobbey öne çıktı.
