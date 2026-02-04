04 Şubat
Galatasaray maçında korku dolu anlar!

Galatasaray - İstanbulspor maçında kaleci İsa Doğan ve Ahmed Kutucu çarpıştı. İki futbolcu da sakatlık yaşadı ve sahaya ambulans girdi.

Galatasaray maçında korku dolu anlar!
Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Galatasaray - İstanbulspor maçında korkutan bir sakatlık yaşandı.

İkinci yarının henüz başında 46. dakikada İstanbulspor kalecisi İsa Doğan ve Galatasaray'dan Ahmed Kutucu çarpıştı. İki futbolcu da sakatlık yaşadı.

Ahmed Kutucu, tedavisi sonrası kenara geldi. İstanbulspor kalecisi İsa Doğan için sahaya ambulans dahil oldu. İsa Doğan, sedyeyle oyundan çıktı.

Galatasaray'da sakatlanan Ahmed Kutucu, kulüp doktoru Yener İnce ile birlikte kenara geldi. Yener İnce, kenara geldiği sırada Ahmed için "İyi" işareti yaptı. Ancak Galatasaray teknik heyeti, risk almadı. Ahmed Kutucu, 52. dakikada yerini Ismail Jakobs'a bıraktı.

Yayıncı kuruluşun daha sonra geçtiği bilgiye göre, İstanbulspor kalecisi İsa Doğan'ın elmacık kemiğinde kırık oluştu. Ahmed Kutucu'nun ise çok önemli bir sorunu olmadığı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü belirtildi.



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 20 15 4 1 47 14 49
2 Fenerbahçe 20 13 7 0 45 17 46
3 Trabzonspor 20 12 6 2 38 23 42
4 Göztepe 20 11 6 3 27 12 39
5 Beşiktaş 20 10 6 4 35 25 36
6 Başakşehir 20 8 6 6 34 21 30
7 Samsunspor 20 7 9 4 24 21 30
8 Gaziantep FK 20 6 7 7 27 34 25
9 Kocaelispor 20 6 6 8 16 21 24
10 Alanyaspor 20 4 10 6 20 22 22
11 Gençlerbirliği 20 6 4 10 25 28 22
12 Rizespor 20 4 8 8 24 30 20
13 Antalyaspor 20 5 5 10 19 33 20
14 Konyaspor 20 4 7 9 24 33 19
15 Eyüpspor 20 4 6 10 16 28 18
16 Kasımpaşa 20 3 7 10 15 27 16
17 Kayserispor 20 2 9 9 16 41 15
18 Karagümrük 20 2 3 15 17 39 9
