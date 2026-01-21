Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? Roblox nedir? 2026

Tıpkı Discord gibi, Roblox platformu da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın dikkatini çeken ve açıklamalarına konu olan platformlardan biri. Bakan Uraloğlu'nun ifadelerine göre, Roblox şu an için Türkiye'de erişime açık durumda. Ancak, platformun geleceği ve olası düzenlemelerle ilgili süreçler devam ediyor. Kullanıcılar, platforma sorunsuz bir şekilde erişebilirken, yetkililerin açıklamaları yakından takip ediliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Roblox ile ilgili yaptığı açıklamalarda, platformun tam anlamıyla bir sosyal medya platformu olmadığını vurguladı. Uraloğlu, "Onlar tam sosyal medya platformu değil. Bir çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleyelim değil ama daha çok sosyal medya kullanımı noktasında olacak. Yani orada bir kere çocuklar bir hesap açamayacaklar. Mesela bazı ülkelerde anne baba izni isteniyor, biz onu çok düşünmüyoruz. 16 yaşın altındaki çocuklarımız sosyal medyaya girmesin istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, bakanlığın özellikle çocukların güvenliği konusundaki hassasiyetini ortaya koyuyor.

Bakan Uraloğlu ayrıca, oyun platformlarının Türkiye'de temsilciliklerinin bulunmadığını, ancak mahkeme kararlarıyla yapılan yaptırımlar sonucunda kendileriyle iletişime geçtiklerini belirtti. "Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek" şeklinde konuşarak, Roblox ile ilgili de benzer bir sürecin işleyebileceğinin sinyallerini verdi.

Roblox, kullanıcıların kendi oyunlarını tasarlayıp oynayabildiği, aynı zamanda diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan milyonlarca farklı oyuna erişebildiği çevrimiçi bir oyun platformudur. Genellikle genç kullanıcılar arasında oldukça popüler olan Roblox, yaratıcılığı teşvik eden ve sosyal etkileşimi destekleyen bir yapıya sahiptir. Kullanıcılar, platform içerisinde kendi avatarlarını oluşturabilir, arkadaşlarıyla etkileşim kurabilir ve çeşitli sanal deneyimlere katılabilirler. Roblox, sadece bir oyun platformu olmanın ötesinde, kullanıcıların sosyalleşebildiği ve kendi dijital dünyalarını inşa edebildiği bir ortam sunar.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında erişim engeli getirilen popüler oyun platformu Roblox'un ne zaman erişime açılacağı oyunseverlerin araştırma konuları arasında yer almaya devam ediyor. Uygunsuz içeriklerin tespit edilmesi üzerine platforma da erişim engeli getirildi. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak?