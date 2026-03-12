Sadettin Saran, Jhon Duran'ı gönderme sebebini açıkladı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.
Saran, ara transferde sarı-lacivertli kulüpten Zenit'e transfer olan Jhon Duran'ın gönderilme nedenini açıkladı.
"DURAN İLE DEVAM ETSEK TAKIMA İHANET EDERDİK"
Youssef En-Nesyri'nin ayrılık sürecine değinen Saran, "Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra kendisi ayrılmak istediğini belirtti. Sosyal medya ve statta yapılan protestoları kaldıramadığını söyledi. Sidiki Cherif de hocamızın istediği bir yapıda oyuncu. Mücadeleci bir oyuncu. Jhon Duran ile iyi olurlar diye düşündük. Duran, çok yetenekli ama ben oyuncunun sadece yeteneğine bakmam. Takımdaki uyumuna bakarım. Duran, benim transfer edeceğim bir oyuncu değildi. Onunla başta konuştum. Çok kritik goller de attı. Yine de maalesef bir uyum sorunu vardı. Duran ile devam edecek olsaydık, takıma ihanet ederdik. Kendini takımın önünde görüyordu. En son 'Bükreş'e gitmeyeceğim.' demesi bardağı taşıran son damla oldu." şeklinde konuştu.
