Potanın Perileri galibiyetle başladı!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 71-69'luk skorla kazandı.



Bu sonuçla Millilerimiz, elemelere galibiyetle başlamış oldu.



MÜCADELENİN EN SKORERLERİ



Kanada'da Bridget Carletton 24 sayı 4 ribaunt ve 2 asistle maçın en skoreri oldu.



Millilerimizde ise Beren Burke, 16 sayı 11 ribaunt ve 1 asistle milli takıma merhaba dedi.



GELECEK MAÇLARI



A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerdeki ikinci müsabakasını 12 Mart Perşembe günü Arjantin ile yapacak. Kanada ise Macaristan'ın karşısına çıkacak.



