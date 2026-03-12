Potanın Perileri galibiyetle başladı!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 71-69'luk skorla kazandı.
Bu sonuçla Millilerimiz, elemelere galibiyetle başlamış oldu.
MÜCADELENİN EN SKORERLERİ
Kanada'da Bridget Carletton 24 sayı 4 ribaunt ve 2 asistle maçın en skoreri oldu.
Millilerimizde ise Beren Burke, 16 sayı 11 ribaunt ve 1 asistle milli takıma merhaba dedi.
GELECEK MAÇLARI
A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerdeki ikinci müsabakasını 12 Mart Perşembe günü Arjantin ile yapacak. Kanada ise Macaristan'ın karşısına çıkacak.
Bu sonuçla Millilerimiz, elemelere galibiyetle başlamış oldu.
MÜCADELENİN EN SKORERLERİ
Kanada'da Bridget Carletton 24 sayı 4 ribaunt ve 2 asistle maçın en skoreri oldu.
Millilerimizde ise Beren Burke, 16 sayı 11 ribaunt ve 1 asistle milli takıma merhaba dedi.
GELECEK MAÇLARI
A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerdeki ikinci müsabakasını 12 Mart Perşembe günü Arjantin ile yapacak. Kanada ise Macaristan'ın karşısına çıkacak.