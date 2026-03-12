11 Mart
Potanın Perileri galibiyetle başladı!

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri ilk maçında Kanada'yı mağlup etmeyi başardı.

A Milli Kadın Basketbol Takımımız, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşı karşıya geldi. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Millilerimiz, 71-69'luk skorla kazandı.

Bu sonuçla Millilerimiz, elemelere galibiyetle başlamış oldu.

MÜCADELENİN EN SKORERLERİ

Kanada'da Bridget Carletton 24 sayı 4 ribaunt ve 2 asistle maçın en skoreri oldu.

Millilerimizde ise Beren Burke, 16 sayı 11 ribaunt ve 1 asistle milli takıma merhaba dedi.

GELECEK MAÇLARI

A Milli Kadın Basketbol Takımı, elemelerdeki ikinci müsabakasını 12 Mart Perşembe günü Arjantin ile yapacak. Kanada ise Macaristan'ın karşısına çıkacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
