NemoClaw nedir? Nvidia NemoClaw nasıl kullanılır?

Bir rapora göre, çip üreticisi, işletmeler için karmaşık görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanları etrafında bir ekosistem kurma amacıyla projeyi kurumsal yazılım şirketlerine sunmaya başladı.

Görüşmelerden haberdar kaynaklar, Nvidia'nın potansiyel ortaklıklar konusunda Salesforce, Cisco, Google, Adobe ve CrowdStrike dahil büyük teknoloji firmalarına yaklaştığını söyledi.

Bu gelişme, Nvidia'nın San Jose'de gelecek hafta düzenlenecek yıllık geliştirici konferansından sadece günler önce ortaya çıktı; etkinlikte şirketin yapay zeka donanım ve yazılım planlarına ilişkin duyuruların yapılması bekleniyor.

Nvidia, kurumsal yapay zeka ajan platformunu sunuyor

NemoClaw platformunun, kurumsal yazılım şirketlerinin çalışanlar adına görevleri yerine getirebilen yapay zeka ajanları devreye almasına olanak tanıyacağı bekleniyor.

Raporun aktardığı kaynaklar, sistemin kurumsal ortamlarda ajanları daha güvenli hale getirmek üzere tasarlanmış güvenlik ve gizlilik araçlarını içereceğini söyledi.

Şirketlerin, ürünlerinin Nvidia çiplerinde çalışıp çalışmadığına bakılmaksızın platforma erişebilecekleri bildiriliyor.

Projenin açık kaynak olması beklendiğinden, potansiyel ortakların platformun geliştirilmesine katkıda bulunmaları karşılığında teknolojiye erken erişim elde edebilecekleri belirtiliyor.

Bu girişim, Nvidia'nın insan gözetimini en aza indirerek karmaşık görevleri planlayıp yürütebilen uzman yapay zeka ajanlarına artan ilgisini yansıtıyor.

Son aylarda Nvidia, Nemotron ve Cosmos dahil olmak üzere bu sistemleri güçlendirmeyi amaçlayan temel modeller yayınladı.

Şirket ayrıca, veri hazırlığı, özelleştirme, izleme ve optimizasyon dahil olmak üzere yapay zeka ajanlarının yaşam döngüsünü yönetmeye yardımcı olan NeMo platformunu da genişletti.