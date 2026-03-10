10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
1-026'
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Fatih Terim, Liverpool maçına geldi

Galatasaray'ın önemli isimlerinden Fatih Terim, Liverpool maçı için tribündeki yerini aldı.

10 Mart 2026 20:05
Haber: Sporx.com
Fatih Terim, Liverpool maçına geldi
Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, sarı-kırmızılı ekibin Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı izlemek için stada geldi.

Tecrübeli teknik adam, taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.

Karşılaşma öncesi Fatih Terim, tribünlere gelen Galatasaray taraftarlarının sevgi gösterileriyle karşılaştı.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tarihte bir ilk olacak! Sahada değil tribünde taraftar olarak babacığımla maç!" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
