Galatasaray'da duvar: Abdülkerim Bardakcı!

Galatasaray forması giyen Abdülkerim Bardakcı, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool ile oynanan ilk maça damga vurdu.
Milli stoper, İngiliz ekibinin ataklarında oldukça başarılı bir performans ortaya koydu.
Abdülkerim'in bu performansı, sosyal medyada da gündem oldu.
Deneyimli stoperin, İspanyol veya İngiliz futbolcu olsaydı değerinin 45 - 100 milyon euro olacağı yorumları yapıldı.
