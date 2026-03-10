Mario Lemina: 'Daha fazla atabilirdik'

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, Liverpool karşısındaki galibiyeti değerlendirdi.
Lemina, "Burada kişisel performansımdan bahsetmem doğru değil. Takım olarak oynadık. Başka goller de atabilirdik, daha fazlası olabilirdi. Taraftarlarımızın önünde kazandığımız için çok mutluyuz." dedi.
Gabonlu orta saha oyuncusu, rövanş maçı için, "Daha önce Anfield'da oynadım. Zor bir maç olacak. İyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." diye konuştu.
