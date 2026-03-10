Galatasaray'ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, Liverpool karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Victor Osimhen için yapılan koreografiyi paylaşan Bafetimbi Gomis "Kulüpten ayrılan futbolcuların neden Galatasaray'ı hala çok sevdiklerini anlatan bir gece daha. Galatasaray sadece futbol oynadığımız bir yer değil, bir aile. Taraftarımız da bunu hepimize her an hissettiriyor." dedi.
Maçla ilgili görüşlerini dile getiren Gomis "Bir sezonda iki kez İstanbul'da Liverpool'u yenmek, Juventus'u elemek, Okan Buruk'un ve tüm ekibinin yüksek Şampiyonlar Ligi seviyesi bir teknik direktör olduğunun da bir göstergesi." ifadelerini kullandı.
Gomis rövanş için "İkinci maç tabi ki kolay olmayacak ama burası Galatasaray! Bunu yapan her şeyi yapar. Tebrikler Aslanlar, tebrikler Okan hoca. Mükemmel bir mücadele" dedi.
