10 Mart
Galatasaray-Liverpool
1-0
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
4-137'
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
0-340'
10 Mart
Newcastle-Barcelona
0-040'
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
3-0
10 Mart
Wrexham-Hull City
0-1DA

Gomis: "İşte bu yüzden Galatasaray'ı seviyoruz"

Galatasaray'ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, sarı-kırmızılı takım için görüşlerini dile getirdi.

calendar 10 Mart 2026 23:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın eski golcülerinden Bafetimbi Gomis, Liverpool karşılaşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Victor Osimhen için yapılan koreografiyi paylaşan Bafetimbi Gomis "Kulüpten ayrılan futbolcuların neden Galatasaray'ı hala çok sevdiklerini anlatan bir gece daha. Galatasaray sadece futbol oynadığımız bir yer değil, bir aile. Taraftarımız da bunu hepimize her an hissettiriyor." dedi.

Maçla ilgili görüşlerini dile getiren Gomis "Bir sezonda iki kez İstanbul'da Liverpool'u yenmek, Juventus'u elemek, Okan Buruk'un ve tüm ekibinin yüksek Şampiyonlar Ligi seviyesi bir teknik direktör olduğunun da bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

Gomis rövanş için "İkinci maç tabi ki kolay olmayacak ama burası Galatasaray! Bunu yapan her şeyi yapar. Tebrikler Aslanlar, tebrikler Okan hoca. Mükemmel bir mücadele" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
