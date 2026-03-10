10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
0-450'
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Jokic: "Denver'dan ayrıldığımı hayal bile edemiyorum"

10 Mart 2026 15:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Jokic: 'Denver'dan ayrıldığımı hayal bile edemiyorum'
Denver Nuggets'ın yıldız pivotu Nikola Jokic, kariyerinin geri kalanını başka bir takımda geçirme ihtimali hakkında oldukça net konuştu.

Sırp süperstar, Denver Nuggets dışında bir NBA takımında forma giymeyi hayal bile edemediğini söyledi.

Jokic, Sırbistan'da yayınlanan X's and O's Chat adlı basketbol podcast'ine konuk olurken kariyeri, hayatı ve geleceği hakkında samimi açıklamalarda bulundu. Programda kendisine yöneltilen "Gelecekte Nuggets dışında başka bir NBA takımında oynayabilir misin?" sorusuna yıldız oyuncu oldukça duygusal bir yanıt verdi.

"Bunu hayal etmek bile istemem. Bundan sonra bir daha şampiyonluk kazanamasak bile, burada kazandığımız o doğal ve organik şampiyonluk benim için her şeyden daha değerli."

2023 yılında Denver ile NBA şampiyonluğu yaşayan Jokic, Colorado'daki yaşamının kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurguladı.

"Burada gerçekten huzuru buldum. İki çocuğum burada doğdu. Her şeyim burada. Huzur, ev… Hayatımı burada kurdum. Buradaki hayatımı seviyorum. Ayrılma ihtiyacı ya da isteği hissetmiyorum. Bu kulüpte takım olarak birlikte bir şeyler inşa ettik."

Üç kez NBA MVP ödülünü kazanan Jokic ayrıca Avrupa basketboluna büyük saygı duyduğunu belirtse de kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Avrupa'da profesyonel olarak oynamayı da düşünmediğini ifade etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
