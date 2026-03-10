Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak karşılaşmayı tribünden takip etmek üzere RAMS Park'a geleceği öğrenildi.
Karşılaşma öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de TFF Başkanı'nın protokolde yer almasının doğal olduğunu vurgulamıştı.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Dursun Özbek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:
"Türkiye Futbol Federasyonu başkanı protokolde her zaman yer alır. TFF'nin davetiye beklemesi gibi bir durum olmaz. Elbette her zaman gelebilir; biz de bekleriz. Liverpool maçına da inşallah gelir. Uzun zamandır görüşmüyoruz. Kendi rahatsızlığı döneminde kendisini ziyaret ettim ve geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Ancak sonrasında bir görüşmemiz olmadı. Zaten görüşmelerin çoğu zaman dezenforme edildiğini gördüğümüz için bu tür temasların çok sağlıklı yürütülebildiğini düşünmüyorum. Biz sahadaki mücadelemize odaklanmayı tercih ediyoruz."
Hacıosmanoğlu, Liverpool maçını tribünden izleyecek!
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Liverpool – Galatasaray maçını stadyumda izleyecek.
