10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
3-4
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Ismael Garcia Gomez'den geleceği için mesaj!

Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, Okan Buruk ile ilgili övgü dolu sözler kullandı. Geleceği için mesaj veren İspanyol antrenör, Premier Lig'de çalışmak istediğini söyledi.

calendar 10 Mart 2026 18:09
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Ismael Garcia Gomez'den geleceği için mesaj!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın teknik ekibinde yer alan Ismael Garcia Gomez, Coaches Voice'a önemli açıklamalarda bulundu.

Gomez, Galatasaray'da birlikte görev aldığı teknik direktör Okan Buruk için övgü dolu sözler kullandı.

Geleceği için mesaj da veren İspanyol antrenör, Premier Lig'de çalışmak istediğini söyledi.

Ismael Garcia Gomez'in sözleri şu şekilde:

"Galatasaray benim için harika bir deneyim oldu. Türkiye'nin en büyük kulübü, bu ülkede Real Madrid'in İspanya'da veya Bayern Münih'in Almanya'da olduğu gibi aynı seviyede. Burada futbol çok daha fazlası. Galatasaray, Galatasaray lisesini ve üniversitesini de içeren kulüp çevresindeki toplulukla gurur duyuyor. Sadece futbol değil, çok sporlu bir kulüp."

OKAN BURUK'A ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Ne kadar şanslı olduğumu ve Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a benim için yaptıklarından dolayı ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade edemem. Bana yardımcı antrenör olarak değil, ailesinin bir parçası olarak baktı."

"2022'de geldiğimizde, takım muhtemelen son 30 yılın en kötü sezonunu geride bırakmıştı. Real Madrid'in La Liga'da 13. sırada bitirdiğini hayal edin - o zamanlar gerçeklik ve hayal kırıklığı seviyesi buydu. Başından beri zihniyetimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Mesajımız, geçmişin geçmişte kaldığı ve yeni bir projeye başladığımızdı."

"Kulüp, Juan Mata, Dries Mertens, Mauro Icardi ve Lucas Torreira gibi iyi oyuncuları transfer etmek için büyük çaba sarf etti. En başından beri hedef sadece önceki sezondan daha iyi olmak değildi. Hedef, şampiyonluğu kazanmaktı."

"O zamandan bu yana geçen üç sezonda üst üste üç şampiyonluk kazandık. Bunlardan ilki benim için muhtemelen en güzeli oldu."

"İkinci sezonda 102 puanla şampiyon olduk – bu, Türkiye ligi için bir rekordu. Fenerbahçe 99 puanla ikinci oldu, bu da önceki puan rekorunu aşan bir sonuçtu. Harika bir iş çıkardılar, ama biz daha iyisini yaptık. Ve geçen yıl lig ve kupa ikilisini kazandık."

GELECEĞİ İÇİN MESAJ

"Geleceğe bakarsak, Galatasaray ile sözleşmem bittiği için gelecek sezon ne olacağını bilmiyorum. Ama iki şey çok net. Birincisi, İngiltere'de çalışmak istiyorum ve bunun gerçekleşeceğini hissediyorum."

"Tekrar baş antrenörlük pozisyonuna dönmek istiyorum, ancak bir sonraki adımımın mutlaka baş antrenörlük olması gerektiği konusunda aceleci veya egolu değilim. İhtiyacım olan şey, çok şey öğrenebileceğim zorlu bir ortamda olduğumu hissetmeye devam etmek."

"Başından beri motivasyonum hep bu oldu: futbol konusunda öğrenmek, gelişmek ve büyümeye devam etmek."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.