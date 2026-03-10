10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
0-449'
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Menemen FK Cüneyt Biçer'le anlaştı

2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Cüneyt Biçer'i getirdi.

calendar 10 Mart 2026 15:43
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK Cüneyt Biçer'le anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından Play-Off yarışının gerisine düşen ve teknik direktörü Bilal Kısa ile yollarını ayıran Menemen Futbol Kulübü yeni çalıştırıcısını belirledi.

Sarı-lacivertliler tecrübeli teknik adam Cüneyt Biçer'i göreve getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni teknik direktörümüz Cüneyt Biçer'e hoş geldin diyor, şanlı kulübümüzde başarılar diliyoruz" denildi. Biçer kariyerinde Nazillispor, Çankırıspor, Balçova Yaşamspor, Altay, Çorum FK, Düzcespor, Turgutluspor, Şanlıurfaspor, İnegölspor, 68 Aksaray Belediyespor, Eskişehirspor ve Elazığspor'da görev yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.