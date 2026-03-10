10 Mart
Tyrese Maxey'nin elindeki sakatlıkta kırık yok

Philadelphia 76ers'ın yıldız guardı Tyrese Maxey için gelen son sağlık raporu takım adına sevindirici oldu.

calendar 10 Mart 2026 15:34
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Philadelphia 76ers'ın yıldız guardı Tyrese Maxey için gelen son sağlık raporu takım adına sevindirici oldu.

76ers başantrenörü Nick Nurse, Maxey'nin sağ elindeki serçe parmak sakatlığıyla ilgili yapılan röntgen ve MR kontrollerinde herhangi bir kırık tespit edilmediğini açıkladı.

Deneyimli koç, oyuncunun dönüş tarihi konusunda ise henüz kesin bir takvim belirlenmediğini söyledi.

"Herhangi bir kırık yok. Şimdi el uzmanlarıyla görüşecek ve bundan sonra nasıl ilerleyeceğimizi belirleyeceğiz."

Maxey, sakatlığı nedeniyle Sixers'ın pazartesi ve salı günü oynadığı üst üste iki maçta forma giyemedi.

Nick Nurse ayrıca Maxey'nin geçen sezon da aynı serçe parmağını incittiğini hatırlatarak bunun sakatlıkla ilgili ek bir endişe yarattığını belirtti.

Sezon boyunca Philadelphia'nın en önemli hücum silahlarından biri olan 23 yaşındaki yıldız guard, bu sezon 29.0 sayı ve 6.7 asist ortalamasıyla oynuyor.

Sixers sağlık ekibi, Maxey'nin durumunu yakından takip ederken yıldız oyuncunun sahalara dönüş tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek.

