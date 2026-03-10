Türk yarışçılığının önemli mücadelelerinden Hipodrom.com Ege Derbisi (G1/ULS) için kesin kayıtlar belli oldu. İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 15 Mart Pazar günü koşulacak 64. Ege Derbisi'nde 4 yaş ve üzeri 12 safkan İngiliz atı 2100 metre kum pistte zafer için mücadele edecek.
Bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek olan Hipodrom.com Ege Derbisi, 2100 metre kum pistte koşulacak. Yarışta 4 yaş ve üzeri İngiliz safkanlar mücadele edecek. Türk yarışçılığında sezonun ilk Grup 1 yarışı olan bu önemli organizasyon için toplam 12 safkanın kaydı yapıldı.
Kayıt yaptıran safkanlar;
Alone Alone
Baybars Han
Blaze Thunder
Can Efe
Distance Runner
Esrarengiz
Jefe De Jefes
Klein
Prens Levent
Sword Master
The Protector
Volpi
Hipodrom.com sponsorluğunda koşulacak mücadele, sezonun ilk büyük sınavlarından biri olması nedeniyle yarışseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek. Uzun mesafe kum pist performanslarıyla öne çıkan safkanların yer aldığı koşuda, start alacak atların son hazırlıkları önümüzdeki günlerde tamamlanacak.
