10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
0-449'
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Hipodrom.com Ege Derbisi'nde kesin kayıtlar açıklandı

Türk yarışçılığının önemli mücadelelerinden Hipodrom.com Ege Derbisi için geri sayım başladı. 15 Mart'ta İzmir'de koşulacak 64. Ege Derbisi'nde 2100 metre kum pistte 12 safkan İngiliz atı birincilik için mücadele edecek.

calendar 10 Mart 2026 15:55 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 15:57
Haber: Sporx.com
Hipodrom.com Ege Derbisi'nde kesin kayıtlar açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türk yarışçılığının önemli mücadelelerinden Hipodrom.com Ege Derbisi (G1/ULS) için kesin kayıtlar belli oldu. İzmir Şirinyer Hipodromu'nda 15 Mart Pazar günü koşulacak 64. Ege Derbisi'nde 4 yaş ve üzeri 12 safkan İngiliz atı 2100 metre kum pistte zafer için mücadele edecek.

Bu yıl 64'üncüsü düzenlenecek olan Hipodrom.com Ege Derbisi, 2100 metre kum pistte koşulacak. Yarışta 4 yaş ve üzeri İngiliz safkanlar mücadele edecek. Türk yarışçılığında sezonun ilk Grup 1 yarışı olan bu önemli organizasyon için toplam 12 safkanın kaydı yapıldı.

Kayıt yaptıran safkanlar;
Alone Alone
Baybars Han
Blaze Thunder
Can Efe
Distance Runner
Esrarengiz
Jefe De Jefes
Klein
Prens Levent
Sword Master
The Protector
Volpi

Hipodrom.com sponsorluğunda koşulacak mücadele, sezonun ilk büyük sınavlarından biri olması nedeniyle yarışseverler tarafından büyük ilgiyle takip edilecek. Uzun mesafe kum pist performanslarıyla öne çıkan safkanların yer aldığı koşuda, start alacak atların son hazırlıkları önümüzdeki günlerde tamamlanacak.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.