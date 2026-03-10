10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-090'
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Samsunspor Basın Sözcüsü: "Sosyal medyadan hakaret edenlere dava açacağız"

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Fenerbahçe maçında yaşananlar ve UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Rayo Vallecano oynayacakları mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu.

calendar 10 Mart 2026 14:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Samsunspor Basın Sözcüsü: 'Sosyal medyadan hakaret edenlere dava açacağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda 12 Mart Perşembe günü Rayo Vallecano oynayacakları maçta rakiplerini yenerek tur için avantaj elde etmek istediklerini söyledi.

Çakır, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligde son olarak karşılaştıkları Fenerbahçe maçında hakem faciası yaşadıklarını iddia etti.

Sosyal medya üzerinden Fenerbahçe karşılaşması sonrasında kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'a yönelik hakaretler yapıldığını anlatan Çakır, hareket edenlerin tespit edilerek haklarında dava açacaklarını belirtti.

Çakır, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Rayo Vallecano ile 12 Mart Perşembe günü sahalarında karşılaşacaklarını hatıtlatarak, "Samsunspor tarihinin en önemli iki maçı. Çeyrek finale kalmak için Rayo Vallecano takımını geçmemiz gerekiyor. Bunun için de ciddi şekilde çalışmalara devam ediyoruz. Bu karşılaşmada taraftarlarımıza büyük iş düşüyor. Taraftar çok büyük itici güç. Bunu geçen sene gördük. Geçen yıl kısıtlı kadroyla eğer bu takım ligde üçüncü olduysa taraftarın çok büyük desteğiyle oldu. Kimsenin kızmaya, küsmeye hakkı olmadığını düşünüyorum. Herkes gelip takımını desteklesin." diye konuştu.

Samsunspor'u tarihi günlerinde taraftarın yalnız bırakmamasını isteyen Çakır, "Taraftarlarımız Samsunpor'u bu önemli gününde yalnız bırakmasın. Stadı doldurmamız lazım. Bunun için de herkesin fedakarlık yapması lazım. Eğer buradaki maçı 1-2 farkla kazanırsak, İspanya'da turu atlayacağımıza inanıyoruz. Bizde bu inanç var. " dedi.

Sakat oyuncuların durumu hakkında da bilgi veren Çakır, "Jaures Assoumou'nun sakatlığı uzun sürecek. Zeki Yavru'nun de tedavisi devam ediyor. Bu karşılaşmada olup olmayacağı maç günü belli olacak. Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın sakatlıkları geçti. Bu oyuncuların oynayıp oynamayacağına teknik direktörümüz karar verecek." açıklamasında bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
