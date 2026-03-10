Haber Tarihi: 10 Mart 2026 12:51 - Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 12:51

Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Liverpool maçı canlı izle şifresiz

Galatasaray - Liverpool maçını ücretsiz TRT 1 izle | Galatasaray - Liverpool maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1 canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Liverpool maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Liverpool maçı canlı yayın izleme detayları

Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Liverpool maçı canlı izle şifresiz
Abone Ol
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Galatasaray ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT canlı izle, TRT şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Liverpool maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE

Galatasaray - Liverpool maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1 dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Galatasaray , Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Liverpool maçı 10 Mart Salı günü saat 20:45'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.


Diğer Haberler

Ahmet Dal: 'Final niteliğinde 9 maç oynayacağız' Spor Toto 1. Lig Ahmet Dal: "Final niteliğinde 9 maç oynayacağız"
Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Savino Del Bene ile karşılaşacak! Futbol Fenerbahçe Medicana, deplasmanda Savino Del Bene ile karşılaşacak!
Beşiktaş derbide kasayı doldurdu! Beşiktaş Beşiktaş derbide kasayı doldurdu!
Atletico Madrid - Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Atletico Madrid - Tottenham maçı canlı izle şifresiz Gündem Atletico Madrid - Tottenham maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Atletico Madrid - Tottenham maçı canlı izle şifresiz
Newcastle United - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Newcastle United - Barcelona maçı canlı izle şifresiz Gündem Newcastle United - Barcelona maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Newcastle United - Barcelona maçı canlı izle şifresiz
Atalanta - Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Atalanta - Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz Gündem Atalanta - Bayern Münih maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Atalanta - Bayern Münih maçı canlı izle şifresiz
Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Liverpool maçı canlı izle şifresiz Gündem Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Liverpool maçı canlı izle şifresiz
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 10 Mart 2026 Gündem Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 10 Mart 2026
Beşiktaş'a kötü haber: Aymeric Laporte Beşiktaş Beşiktaş'a kötü haber: Aymeric Laporte
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Liverpool: Muhtemel 11'ler
2
Mac Allister'dan Lucas Torreira'ya övgü!
3
Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!
4
Dursun Özbek'ten tarihi prim kararı!
5
Galatasaray'da Liverpool bereketi
6
Galatasaray'ın itirazına CAS'tan cevap!
7
Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.