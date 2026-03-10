-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Liverpool maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 10 Mart 2026 12:51 -
Güncelleme Tarihi:
10 Mart 2026 12:51
Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Galatasaray - Liverpool maçı canlı izle şifresiz
Galatasaray - Liverpool maçını ücretsiz TRT 1 izle | Galatasaray - Liverpool maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. TRT 1 canlı izlenebilecek olan Galatasaray - Liverpool maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray - Liverpool maçı canlı yayın izleme detayları
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu hafta Galatasaray ve Liverpool karşı karşıya gelecek. Mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TRT canlı izle, TRT şifresiz" araması yapıyor. Galatasaray - Liverpool maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Galatasaray - Liverpool maçını şifresiz ve canlı izlemek için TRT Spor'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TRT 1 dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'de bu Galatasaray , Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray - Liverpool maçı TRT 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Liverpool maçı 10 Mart Salı günü saat 20:45'da oynanacak mücadele, TRT 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.