10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
1-0
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
0-450'
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu belli oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur maçlarının aday kadrosu belli oldu.

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 24-30 Mart tarihlerinde Antalya'da oynayacağı UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Mart Salı günü Antalya'da toplanacak.

Hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek milliler, 1. turda Cebelitarık, Ermenistan ve Kosova ile karşılaşacak. Türkiye, grubunu birinci bitirmesi halinde gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Ay-yıldızlıların UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur müsabakaları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Zecorner Kayserispor), Arda Yılmaz (Galatasaray), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor)

Defans: Vatan Oğuz Özcan (Norwich City), Mete Torun (Karlsruher), Boran Eligüzel (Fenerbahçe), Samet Acar (1.FC Kaiserslautern), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş), Emre Can Duran (PSV Eindhoven)

Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe), Enes Çalışkan (Bursaspor), Hasan Talha Ayyıldız (Ajax), Burak Kır (Bayer Leverkusen), Muhammet Talha Akyüz (Samsunspor), Thierry Darnel Karadeniz (1.FC Köln), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor), Yusuf Can Karademir (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Tuna Baran Demir (Beşiktaş), Ozan Demirbağ (Erciyes 38 FSK), Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor)

Millerin maç programı ise şöyle:

24 Mart Salı:

16.00 Türkiye-Cebelitarık

27 Mart Cuma:

16.00 Türkiye-Ermenistan

30 Mart Pazartesi:

16.00 Kosova-Türkiye

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
