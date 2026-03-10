18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası aday kadrosu belli oldu

18 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 24-30 Mart tarihlerinde Antalya'da oynayacağı UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur maçlarının aday kadrosu belli oldu.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre aday kadroya davet edilen oyuncular, 17 Mart Salı günü Antalya'da toplanacak.



Hazırlıklarını Antalya'da gerçekleştirecek milliler, 1. turda Cebelitarık, Ermenistan ve Kosova ile karşılaşacak. Türkiye, grubunu birinci bitirmesi halinde gelecek sezon A Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.



Ay-yıldızlıların UEFA Avrupa Şampiyonası B Ligi 1. Tur müsabakaları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:



Kaleciler: Deniz Eren Dönmezer (Zecorner Kayserispor), Arda Yılmaz (Galatasaray), Efe Yiğit Üstün (Samsunspor)



Defans: Vatan Oğuz Özcan (Norwich City), Mete Torun (Karlsruher), Boran Eligüzel (Fenerbahçe), Samet Acar (1.FC Kaiserslautern), Yusuf Dağhan Kahraman (Galatasaray), Mustafa Azem Yortaç (Beşiktaş), Emre Can Duran (PSV Eindhoven)



Orta Saha: Mustafa Serhan Kök (Fenerbahçe), Enes Çalışkan (Bursaspor), Hasan Talha Ayyıldız (Ajax), Burak Kır (Bayer Leverkusen), Muhammet Talha Akyüz (Samsunspor), Thierry Darnel Karadeniz (1.FC Köln), Oğuzhan Ertem (Trabzonspor), Yusuf Can Karademir (Corendon Alanyaspor)



Forvet: Tuna Baran Demir (Beşiktaş), Ozan Demirbağ (Erciyes 38 FSK), Hasan Ege Akdoğan (Ankara Demirspor)



Millerin maç programı ise şöyle:



24 Mart Salı:



16.00 Türkiye-Cebelitarık



27 Mart Cuma:



16.00 Türkiye-Ermenistan



30 Mart Pazartesi:



16.00 Kosova-Türkiye







