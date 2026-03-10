Samsunspor maçında yenilen ikinci golde hatası olan Mert Müldür, taraftarların gazabına uğradı. Yıldız oyuncunun top ayağına her geldiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Mert oyundan çıkarken yuhalandı. Milli futbolcunun tribünde bulunan nişanlısına da ağır hakaretler ve küfürler edildi. Nişanlısı ağlayarak stadı terk etti. Bunu öğrenen Mert de maç sonu direkt stattan ayrıldı ve soyunma odasındaki takım sevincine katılmadı.
KAYBETMEK İSTEMİYOR
Mert'in düşen morali sonrasında ise yönetim ve teknik heyet harekete geçti. Şampiyonluk yolunda hiçbir oyuncusunu böyle bir sebepten dolayı kaybetmek istemeyen Tedesco, Mert Müldür'le özel bir görüşme yapacak. Oyuncusunu rehabilitasyona alacak olan İtalyan çalıştırıcının psikolog eşliğinde Mert'le görüşeceği belirtildi. Mert de yaşananların ardından gece geç saatlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.
YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ
Yönetim, Samsunspor maçında Mert Müldür'ün nişanlısına edilen küfürlerle ilgili inceleme başlattı. İlk yarının son bölümünde küfürlere dayanamadığını söyleyen Mert'in nişanlısı önce locaya alındı ardından stadı terk etti. Kamera kayıtları incelenmeye başlandı; tespit yapılması halinde ilgili taraftarların kombineleri iptal edilecek veya kendilerine bilet satılmayacak.
Fenerbahçe'de Mert Müldür'e terapi!
Taraftarlar tarafından ıslıklanan ve kız arkadaşına küfürler edilen Mert Müldür için seferberlik ilan edildi. Morali bozulan tecrübeli oyuncuyla teknik direktör Tedesco özel görüşme yapacak.
Samsunspor maçında yenilen ikinci golde hatası olan Mert Müldür, taraftarların gazabına uğradı. Yıldız oyuncunun top ayağına her geldiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Mert oyundan çıkarken yuhalandı. Milli futbolcunun tribünde bulunan nişanlısına da ağır hakaretler ve küfürler edildi. Nişanlısı ağlayarak stadı terk etti. Bunu öğrenen Mert de maç sonu direkt stattan ayrıldı ve soyunma odasındaki takım sevincine katılmadı.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'tan TFF'ye ikinci çağrı: "Kayıtlar nerede?"
-
9
Galatasaray'da Liverpool bereketi
-
8
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: "Bir an önce görevi bıraksınlar"
-
7
Zubkov: ''Bizim adımıza bir fırsat oldu''
-
6
Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki
-
5
Galatasaray'ın itirazına CAS'tan cevap!
-
4
Dursun Özbek'ten tarihi prim kararı!
-
3
Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!
-
2
Mac Allister'dan Lucas Torreira'ya övgü!
-
1
Galatasaray - Liverpool: Muhtemel 11'ler
- 11:40 El Bilal Toure'nin yokluğu fark ediliyor
- 11:24 Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow'u konuk edecek
- 11:13 Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı
- 11:09 Beşiktaş'ta hedef yeni seri!
- 11:03 Amir Murillo'ya çifte talip! İşte Beşiktaş'ın transfer kararı
- 10:58 A Milliler, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde parkeye çıkıyor
- 10:49 Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk santrfor operasyonu!
- 10:49 Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri başlıyor!
- 10:29 Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a yenildi
- 10:18 Kristjan Asllani: "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"
- 10:09 Zeren Spor, çeyrek finalde Imoco Volley'i ağırlayacak
- 09:57 Marco Asensio'dan büyük fedakarlık!
- 09:56 Fenerbahçe'de kanat kabusu!
- 09:56 VakıfBank'ın dörtlü final yolunda rakibi Numia Vero Volley
- 09:55 Galatasaray MCT Technic, Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak
- 09:49 Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 09:48 Fenerbahçe'de Mert Müldür'e terapi!
- 09:42 Galatasaray'da Liverpool bereketi
- 09:40 Matteo Guendouzi'den hakeme sert tepki!
- 09:14 Fenerbahçe 'Comeback'e abone!
- 08:57 Fenerbahçe'de Marco Asensio fırtınası!
- 08:49 Dursun Özbek'ten tarihi prim kararı!
- 08:44 Victor Osimhen'e özel koreografi!
- 08:41 Dursun Özbek'in büyük hayali
- 08:36 Okan Buruk'un stratejisi: "Pres yap, baskıyla bitir"
- 08:25 Sidiki Cherif ve Tedesco'nun gizli konuşması ortaya çıktı!
- 08:13 Fenerbahçe, Avrupa'da zirveye oynuyor!
- 01:40 Galatasaray - Liverpool: Muhtemel 11'ler
- 01:35 FA Cup'ta kazananı penaltılar karar verdi
- 01:19 Trendyol Süper Lig'de 25. hafta sonrasında oluşan görünüm
- 01:11 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde zafer Anadolu Efes'in
- 01:02 Rodri'ye hakem hakkındaki yorumları nedeniyle para cezası
- 00:54 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu
- 00:46 Lazio 3 puanı son nefeste aldı
- 00:32 Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki
- 00:27 Kayserispor-Trabzonspor maçında kadın taraftar anons yaptı
- 00:19 Joao Pereira: ''Bu kabul edilemez''
- 00:15 Semih Güler'den hakem tepkisi; ''Herkes görüyor her şeyi''
- 00:10 Volkan Demirel: ''Yorgunluğun vermiş olduğu tercihler yüzünden''
- 23:59 Beşiktaş'tan TFF'ye ikinci çağrı: "Kayıtlar nerede?"
- 23:42 Mac Allister'dan Lucas Torreira'ya övgü!
- 23:38 Erling Moe: ''Bize çıkıyorsa onlara da çıkmalı''
- 23:17 Paul Onuachu: ''Onlarında payı büyük''
- 23:13 Fatih Tekke: "Bu işin şakası yok, daha iyi olmak zorundayız"
- 22:49 Stefan Savic: ''Bunu söylemiştim''
- 22:33 Zubkov: ''Bizim adımıza bir fırsat oldu''
- 22:31 Nurettin Açıkalın'dan olay hakem sözleri!
- 22:01 Trabzonspor, Onuachu ile kazandı!
- 21:58 Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ne puanla döndü!
- 21:34 Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!
- 21:13 Atilla Gerin: ''Fırsatı geri teptik''
- 21:05 Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: "Bir an önce görevi bıraksınlar"
- 19:59 Selçuk İnan: "Prandelli ve Mancini'den çok şey öğrendim"
- 19:28 Galatasaray'ın itirazına CAS'tan cevap!
- 19:05 Kayserispor - Trabzonspor: 11'ler
- 18:53 Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool tahmini
- 18:44 AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'in biletleri satışa çıkıyor
- 18:25 Basketbol 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonasına büyük katılım
- 18:03 Erzurum'da satranç oynanan kahvehaneye federasyon başkanından ziyaret
- 17:57 Kocaelispor, Eyüpspor'u penaltıyla yıktı
FA Cup'ta kazananı penaltılar karar verdi
Rodri'ye hakem hakkındaki yorumları nedeniyle para cezası
Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!
Alisson Becker, Galatasaray maçında yok!
Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!
Goretzka'dan geleceği için mesaj
Liverpool'da tek eksik Federico Chiesa
Xavi'den olay Lionel Messi iddiası!
Liverpool'dan Galatasaray öncesi çağrı!
Valencia, iki kere geriye düştüğü maçı kazandı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|25
|19
|4
|2
|59
|18
|61
|2
|Fenerbahçe
|25
|16
|9
|0
|57
|25
|57
|3
|Trabzonspor
|25
|16
|6
|3
|51
|29
|54
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Başakşehir
|25
|12
|6
|7
|44
|27
|42
|6
|Göztepe
|25
|11
|9
|5
|28
|18
|42
|7
|Kocaelispor
|25
|9
|6
|10
|22
|25
|33
|8
|Samsunspor
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|32
|9
|Rizespor
|25
|7
|9
|9
|32
|35
|30
|10
|Gaziantep FK
|25
|7
|9
|9
|31
|41
|30
|11
|Alanyaspor
|25
|5
|12
|8
|26
|30
|27
|12
|Gençlerbirliği
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|25
|13
|Konyaspor
|25
|5
|9
|11
|28
|38
|24
|14
|Antalyaspor
|25
|6
|6
|13
|24
|39
|24
|15
|Eyüpspor
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|22
|16
|Kasımpaşa
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|21
|17
|Kayserispor
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|20
|18
|Karagümrük
|25
|3
|5
|17
|22
|46
|14