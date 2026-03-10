Fenerbahçe'de Mert Müldür'e terapi!

Samsunspor maçında yenilen ikinci golde hatası olan Mert Müldür, taraftarların gazabına uğradı. Yıldız oyuncunun top ayağına her geldiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Mert oyundan çıkarken yuhalandı. Milli futbolcunun tribünde bulunan nişanlısına da ağır hakaretler ve küfürler edildi. Nişanlısı ağlayarak stadı terk etti. Bunu öğrenen Mert de maç sonu direkt stattan ayrıldı ve soyunma odasındaki takım sevincine katılmadı.



KAYBETMEK İSTEMİYOR



Mert'in düşen morali sonrasında ise yönetim ve teknik heyet harekete geçti. Şampiyonluk yolunda hiçbir oyuncusunu böyle bir sebepten dolayı kaybetmek istemeyen Tedesco, Mert Müldür'le özel bir görüşme yapacak. Oyuncusunu rehabilitasyona alacak olan İtalyan çalıştırıcının psikolog eşliğinde Mert'le görüşeceği belirtildi. Mert de yaşananların ardından gece geç saatlerde sosyal medya hesabından bir açıklama yapmıştı.



YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ



Yönetim, Samsunspor maçında Mert Müldür'ün nişanlısına edilen küfürlerle ilgili inceleme başlattı. İlk yarının son bölümünde küfürlere dayanamadığını söyleyen Mert'in nişanlısı önce locaya alındı ardından stadı terk etti. Kamera kayıtları incelenmeye başlandı; tespit yapılması halinde ilgili taraftarların kombineleri iptal edilecek veya kendilerine bilet satılmayacak.







