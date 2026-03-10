10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
0-03'
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: Taylan Bulut

Beşiktaş'ta artan rekabet sonrası forma şansı azalan Taylan Bulut'un yaz transfer döneminde ayrılma ihtimali gündeme geldi.

calendar 10 Mart 2026 12:32
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: Taylan Bulut
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta Amir Murillo transferinin ardından yaz döneminde bir ayrılığın yaşanması bekleniyor.

Panamalı futbolcu, gösterdiği başarılı performansla teknik ekibin güvenini kazanırken ilk 11'deki yerini de sağlamlaştırdı. Murillo'nun formu sonrası kadroda rekabet artarken bazı oyuncuların da ayrılık ihtimali gündeme geldi. 

Son haftalarda kadroya girmekte zorlanan ve üçüncü seçenek konumuna düşen Taylan Bulut'un düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.

TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ

Genç futbolcunun temsilcisinin, oyuncunun geleceğini görüşmek üzere yönetimle bir araya gelmek için İstanbul'a geldiği belirtildi.

20 yaşındaki gurbetçi futbolcu, sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Ancak artan rekabet nedeniyle Taylan Bulut'un yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali güçlendi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.