Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: Taylan Bulut

Beşiktaş'ta Amir Murillo transferinin ardından yaz döneminde bir ayrılığın yaşanması bekleniyor.
Panamalı futbolcu, gösterdiği başarılı performansla teknik ekibin güvenini kazanırken ilk 11'deki yerini de sağlamlaştırdı. Murillo'nun formu sonrası kadroda rekabet artarken bazı oyuncuların da ayrılık ihtimali gündeme geldi.
Son haftalarda kadroya girmekte zorlanan ve üçüncü seçenek konumuna düşen Taylan Bulut'un düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi.
TEMSİLCİSİ İSTANBUL'A GELDİ
Genç futbolcunun temsilcisinin, oyuncunun geleceğini görüşmek üzere yönetimle bir araya gelmek için İstanbul'a geldiği belirtildi.
20 yaşındaki gurbetçi futbolcu, sezon başında Schalke 04'ten 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı. Ancak artan rekabet nedeniyle Taylan Bulut'un yaz transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali güçlendi.
