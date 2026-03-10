10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
13:30
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri başlıyor!

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda eleme maçları 11 Mart Çarşamba günü başlayacak. Milli takımımız C grubunda yer alıyor ve elemelere ev sahipliği yapan 3 ülkeden biri.

10 Mart 2026 10:49
Haber: AA







FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası'nda eleme heyecanı 11 Mart Çarşamba günü başlayacak.

Dünya Kupası bileti alacak 11 takımın belli olacağı eleme turnuvaları Çin, Porto Riko, Türkiye ve Fransa'da düzenlenecek.

A Grubu'na Çin'in Wuhan, B Grubu'na Porto Riko'nun San Juan, C Grubu'na İstanbul ve D Grubu'na Villeurbanne kentleri ev sahipliği yapacak.

4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na ev sahibi ülkenin yanı sıra kıta şampiyonları Belçika (Avrupa), Avustralya (Asya), Nijerya (Afrika) ve ABD (Amerika), direkt katılma hakkı elde etti.

Eleme müsabakaları, 11-17 Mart'ta oynanacak. A, B ve C gruplarında kıta şampiyonları ile ilk 3 sırayı alan takımlar, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Ev sahibi Almanya ile kıta şampiyonunun yer aldığı D Grubu'nda ise 2 ekip, Dünya Kupası vizesi alacak.

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde 4 grupta yer alan takımlar şöyle:

A Grubu: Mali, Güney Sudan, Brezilya, Belçika, Çekya, Çin (Ev sahibi).

B Grubu: Yeni Zelanda, Porto Riko (Ev sahibi), ABD, Senegal, İtalya, İspanya.

C Grubu: Macaristan, Türkiye (Ev sahibi), Arjantin, Avustralya, Kanada, Japonya.

D Grubu: Kolombiya, Filipinler, Almanya, Güney Kore, Fransa (Ev sahibi), Nijerya.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
