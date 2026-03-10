09 Mart
Eyüpspor-Kocaelispor
0-1
09 Mart
Alanyaspor-Gençlerbirliği
0-0
09 Mart
Kayserispor-Trabzonspor
1-3
09 Mart
Espanyol-Real Oviedo
1-1
09 Mart
West Ham United-Brentford
7-5
09 Mart
Lazio-Sassuolo
2-1
09 Mart
Tondela-Rio Ave
0-1

Okan Buruk'un stratejisi: "Pres yap, baskıyla bitir"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Liverpool maç planı belli oldu.

calendar 10 Mart 2026 08:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Okan Buruk'un stratejisi: 'Pres yap, baskıyla bitir'
Sarı-kırmızılı takım, Juventus maçındaki gibi ön alanda rakibe nefes aldırmayacak. Rakip savunmanın zaaflarını ezberleyen hücumcular, İngiliz ekibinin tüm hatlarını kesip skora gidecek

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final isteyen Galatasaray, Liverpool karşısında ilk maçta avantaj arıyor.

Teknik heyet ise haftalardır yaptığı planlamalarda finale gelirken İstanbul'dan galibiyeti cebine koyarak İngiltere'ye gitmenin hesabı içinde...

Okan Buruk da dev maça hücum ağırlıklı bir kadro hazırladı. 5-2 kazanılan Juventus maçında 10 numarada Yunus Akgün'ü kullanan Buruk, Liverpool sınavına Gabriel Sara ile başlayacak.

JUVENTUS TAKTİĞİ

Juventus'u önde baskılı oyunla boğan ve İtalya'ya farklı skorla giden Galatasaray aynı taktiği Liverpool'a uygulayacak.

BOEY VE LANG'A GÖREV EMRİ

Beşiktaş kadrosundan farklı olarak ilk 11'de Sallai-Boey değişikliği olacak. Derbide süre almayan ve dinlenen Noa Lang da hücumda Sane yerine tercih edilebilir.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
