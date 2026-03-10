10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
13:30
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Marco Asensio'dan büyük fedakarlık!

Fenerbahçe'de Marco Asensio, Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık sonrası kupadaki Gaziantep FK karşılaşmasında forma giyememişti. Samsunspor mücadelesi öncesi de durumu şüpheli olan İspanyol yıldız büyük bir fedakarlık yaptı.

calendar 10 Mart 2026 09:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Marco Asensio'dan büyük fedakarlık!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'de sezonun kilit isimlerinden Marco Asensio, Samsunspor karşılaşmasında yaptığı asistle geri dönüşün fitilini ateşleyen oyuncu oldu. 

Sakatlığı nedeniyle maç öncesinde forma giyip giyemeyeceği belirsiz olan İspanyol yıldızın, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı konuşma dikkat çekti.

"TAKIMI YALNIZ BIRAKAMAM"

Asensio'nun Tedesco'ya, "Çok kritik bir maç. Mutlaka oynayacağım. Böyle bir zamanda takımı yalnız bırakamam." dediği öğrenildi. Bu sözlerin ardından İtalyan teknik adamın, yıldız futbolcuyu doğrudan ilk 11'e yazdığı ifade edildi.

GERİ DÖNÜŞTE BAŞROL

Tedesco'nun, Samsunspor karşısında ilk değişiklik hakkını Asensio'dan yana kullanmayı planladığı ancak maçın gidişatı nedeniyle bu düşüncesini uygulamaya koyamadığı belirtildi.

30 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada yaptığı asistle skoru 2-2'ye getiren golün hazırlayıcısı oldu ve maçın kaderini doğrudan etkiledi. Skorun 3-2'ye gelmesinin ardından Asensio, karşılaşma bitmeden kısa süre önce kenara alındı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.