Marco Asensio'dan büyük fedakarlık!

Fenerbahçe'de sezonun kilit isimlerinden Marco Asensio, Samsunspor karşılaşmasında yaptığı asistle geri dönüşün fitilini ateşleyen oyuncu oldu.



Sakatlığı nedeniyle maç öncesinde forma giyip giyemeyeceği belirsiz olan İspanyol yıldızın, teknik direktör Domenico Tedesco ile yaptığı konuşma dikkat çekti.



"TAKIMI YALNIZ BIRAKAMAM"



Asensio'nun Tedesco'ya, "Çok kritik bir maç. Mutlaka oynayacağım. Böyle bir zamanda takımı yalnız bırakamam." dediği öğrenildi. Bu sözlerin ardından İtalyan teknik adamın, yıldız futbolcuyu doğrudan ilk 11'e yazdığı ifade edildi.



GERİ DÖNÜŞTE BAŞROL



Tedesco'nun, Samsunspor karşısında ilk değişiklik hakkını Asensio'dan yana kullanmayı planladığı ancak maçın gidişatı nedeniyle bu düşüncesini uygulamaya koyamadığı belirtildi.



30 yaşındaki futbolcu, 89. dakikada yaptığı asistle skoru 2-2'ye getiren golün hazırlayıcısı oldu ve maçın kaderini doğrudan etkiledi. Skorun 3-2'ye gelmesinin ardından Asensio, karşılaşma bitmeden kısa süre önce kenara alındı.







