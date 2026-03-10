Amir Murillo'ya çifte talip! İşte Beşiktaş'ın transfer kararı

Beşiktaş'ın Marsilya'dan 'fırsat transferi' olarak kadrosuna dahil ettiği Amir Murillo, kısa zamanda kalitesini gösterdi.



Sağ kulvardaki dinamik futbolunu gollerle süsleyen Panamalı sağ bek, 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı.



Tecrübeli futbolcunun hem Avrupa hem de Güney Amerika kıtasından ciddi talipleri olduğu iddia edildi. Alvaro Martinez'in haberine göre İtalyan devi Milan, 30 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.



SAMBACILAR TAKİPTE



Milano temsilcisinin yanı sıra Brezilya futbolunun önde gelen kulüplerinden Fluminense'nin de Amir Murillo'nun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.



İki kulübün scout ekibinin siyah-beyazlı takımın maçlarını tribünden izleyip Panamalı yıldızın performansını büyüteç altına aldığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de bankosu olan deneyimli futbolcuyu astronomik bonservis bedeli gelmediği takdirde kesinlikle satmayı düşünmüyor.



6 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLDİ



Beşiktaş yönetimi, Marsilya'nın eski teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası devreye girdi ve 6 milyon euro karşılığında Amir Murillo'yu renklerine kattı. Piyasa değeri 8 milyon euro olan 30 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Mukavelede ayrıca 1 yıllık opsiyon bulunuyor.



SEZON PERFORMANSI



Panamalı yıldız Göztepe maçında sağ çaprazdan kaydettiği şık golle Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.



Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor karşısında jeneriklik bir gole imzasını atan Amir Murillo, sezon genelinde 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu sezonun ilk yarısında Marsilya'da 2 defa ağları sarsmıştı.







