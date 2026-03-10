10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
13:30
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Amir Murillo'ya çifte talip! İşte Beşiktaş'ın transfer kararı

Beşiktaş'ın Marsilya'dan renklerine kattığı Panamalı sağ bek Amir Murillo devlerin radarına girdi. Serie A'nın köklü kulübü Milan ve Brezilya temsilcisi Fluminense'nin Murillo'ya talip olduğu ileri sürüldü.

calendar 10 Mart 2026 11:03 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mart 2026 11:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Amir Murillo'ya çifte talip! İşte Beşiktaş'ın transfer kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ın Marsilya'dan 'fırsat transferi' olarak kadrosuna dahil ettiği Amir Murillo, kısa zamanda kalitesini gösterdi.

Sağ kulvardaki dinamik futbolunu gollerle süsleyen Panamalı sağ bek, 'nokta atışı' transfer olduğunu kanıtladı.

Tecrübeli futbolcunun hem Avrupa hem de Güney Amerika kıtasından ciddi talipleri olduğu iddia edildi. Alvaro Martinez'in haberine göre İtalyan devi Milan, 30 yaşındaki sağ beki kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor.

SAMBACILAR TAKİPTE

Milano temsilcisinin yanı sıra Brezilya futbolunun önde gelen kulüplerinden Fluminense'nin de Amir Murillo'nun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.

İki kulübün scout ekibinin siyah-beyazlı takımın maçlarını tribünden izleyip Panamalı yıldızın performansını büyüteç altına aldığı belirtildi. Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de bankosu olan deneyimli futbolcuyu astronomik bonservis bedeli gelmediği takdirde kesinlikle satmayı düşünmüyor. 

6 MİLYON EURO BONSERVİS VERİLDİ

Beşiktaş yönetimi, Marsilya'nın eski teknik direktörü Roberto De Zerbi ile yaşadığı kriz sonrası devreye girdi ve 6 milyon euro karşılığında Amir Murillo'yu renklerine kattı. Piyasa değeri 8 milyon euro olan 30 yaşındaki sağ bek, siyah-beyazlı kulüple 2.5 yıllık sözleşme imzaladı. Mukavelede ayrıca 1 yıllık opsiyon bulunuyor.

SEZON PERFORMANSI

Panamalı yıldız Göztepe maçında sağ çaprazdan kaydettiği şık golle Beşiktaş formasıyla siftah yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rizespor karşısında jeneriklik bir gole imzasını atan Amir Murillo, sezon genelinde 4 kez fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu sezonun ilk yarısında Marsilya'da 2 defa ağları sarsmıştı.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.