Beşiktaş'ın kaptanı Fenerbahçe derbisini bekliyor

Galatasaray

Orkun Kökçü

'ın sahasında'a 1-0 mağlup olduğu maçtayine performansıyla takdir topladı. Mağlubiyete rağmen ortaya koyduğu mücadele ve liderliğiyle öne çıkan millî yıldız, derbinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan Orkun, hem savunmada hem de hücumda takımını ayakta tutmaya çalışan isimdi. Orta sahada oyunun temposunu belirleyen 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın derbideki en yüksek puan alan (8) oyuncusu olmayı başardı.Beşiktaş'ın hücumdaki en üretken isimlerinden biri olan kaptan, zaman zaman ceza sahası çevresinde de etkili oldu. Uzaktan gönderdiği sert bir şutta ve ceza sahası içindeki vuruşunda Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Bu sezon henüz derbilerde gol sevinci yaşayamayan millî yıldız Orkun Kökçü, gözünü şimdiden Fenerbahçe maçına çevirdi. Dolmabahçe'de Beşiktaş 2-0 öndeyken kırmızı kart görüp maçın 3-2 kaybedilmesinde pay sahibi olan Orkun, atacağı golle hem bu hatasını telafi etmeyi hem de derbilerdeki sessizliğini bozmayı hedefliyor.Millî yıldız, derbi boyunca hücum organizasyonlarının merkezinde yer aldı. Dört kilit pas üreten Orkun Kökçü, yüzde 94 pas isabeti (74/79) ile orta sahada oyunun yönünü belirleyen isim oldu.