10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
0-04'
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Beşiktaş'ın kaptanı Fenerbahçe derbisini bekliyor

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Galatasaray'a mağlup olduktan sonra hataların telafisi olarak hedefe Fenerbahçe maçını aldı.

calendar 10 Mart 2026 11:48
Beşiktaş'ın sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup olduğu maçta Orkun Kökçü yine performansıyla takdir topladı. Mağlubiyete rağmen ortaya koyduğu mücadele ve liderliğiyle öne çıkan millî yıldız, derbinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sahada adeta basmadık yer bırakmayan Orkun, hem savunmada hem de hücumda takımını ayakta tutmaya çalışan isimdi. Orta sahada oyunun temposunu belirleyen 25 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın derbideki en yüksek puan alan (8) oyuncusu olmayı başardı.


KIRMIZININ ÖZRÜ

Beşiktaş'ın hücumdaki en üretken isimlerinden biri olan kaptan, zaman zaman ceza sahası çevresinde de etkili oldu. Uzaktan gönderdiği sert bir şutta ve ceza sahası içindeki vuruşunda Uğurcan Çakır'ı geçemedi. Bu sezon henüz derbilerde gol sevinci yaşayamayan millî yıldız Orkun Kökçü, gözünü şimdiden Fenerbahçe maçına çevirdi. Dolmabahçe'de Beşiktaş 2-0 öndeyken kırmızı kart görüp maçın 3-2 kaybedilmesinde pay sahibi olan Orkun, atacağı golle hem bu hatasını telafi etmeyi hem de derbilerdeki sessizliğini bozmayı hedefliyor.


YÜZDE 94 İSABET

Millî yıldız, derbi boyunca hücum organizasyonlarının merkezinde yer aldı. Dört kilit pas üreten Orkun Kökçü, yüzde 94 pas isabeti (74/79) ile orta sahada oyunun yönünü belirleyen isim oldu.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
