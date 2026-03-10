Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, NBA'in en büyük sorunlarından biri olarak gördüğü konuyla ilgili dikkat çeken bir öneride bulundu.



Warriors'ın pazartesi günü Utah Jazz'a 119-116 mağlup olduğu karşılaşma öncesinde konuşan Kerr'e, NBA başkanı Adam Silver kendisine ligde çözülmesi gereken en önemli sorunu sorsa ne cevap vereceği soruldu.



Kerr soruya esprili bir şekilde yaklaşarak, sorunun farklı bir biçimde sorulmasını istedi: Eğer NBA'i yöneten kişi kendisi olsaydı ilk önceliğinin ne olacağı.



Warriors koçu bu soruya net bir cevap verdi: NBA normal sezonunun kısaltılması.



"Harika bir soru. Bence lig birçok konuda zaten adımlar atıyor. Ama bu görüşüm muhtemelen lig ofisinde popüler olmayacaktır. Yine de söylemeye devam edeceğim çünkü çok açık: Daha az maç oynamamız gerekiyor. Takvimden 10 maç çıkarılmalı. Bunun lig için çok iyi olacağını düşünüyorum."



Kerr, böyle bir değişikliğin finansal açıdan zor olacağını da kabul etti.



"Bunun gelir meselesi olduğunu biliyorum. Herkesin biraz daha az para kazanmayı kabul etmesi gerekir ve bu gerçekten zor bir şey. Ama modern oyunun temposunu, sahadaki alan kullanımını ve oyuncuların ne kadar zorlandığını düşündüğümüzde daha az maç oynanan bir lig çok daha rekabetçi ve sağlıklı olur."



NBA'de 82 maçlık normal sezon takvimi, son yıllarda artan sakatlıklar nedeniyle sık sık tartışma konusu oluyor. Oyunun giderek daha hızlı ve atletik hale gelmesi oyuncular üzerindeki fiziksel yükü de artırmış durumda.



Kerr'in normal sezonun kısaltılması yönündeki görüşü yeni değil. Deneyimli koç geçmişte de birçok kez aynı öneriyi dile getirmişti.



Bu sezon Warriors'ın yaşadığı sakatlıklar da Kerr'in bu konudaki düşüncelerini güçlendirmiş görünüyor.



Golden State, 2025-26 sezonuna şampiyonluk hedefiyle girse de Jimmy Butler'ın ön çapraz bağını (ACL) yırtması büyük bir darbe oldu. Takımın yıldızı Stephen Curry ise ocak ayının sonundan bu yana "runner's knee" olarak bilinen diz rahatsızlığı nedeniyle forma giyemiyor.



Sezon ortasında takıma katılan Kristaps Porzingis de transferinden bu yana yalnızca iki maçta oynayabildi.



Kerr'e göre oyuncuların daha fazla dinlenebileceği bir takvim lig için daha sağlıklı olabilir. Ancak böyle bir değişiklik yapılması durumunda NBA'in ekonomik yapısı da ciddi şekilde etkilenebilir.



