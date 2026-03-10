10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
13:30
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Beşiktaş'ta hedef yeni seri!

Galatasaray'a yenilerek 17 maç aradan sonra mağlubiyetle tanışan Beşiktaş, gözünü Gençlerbirliği maçına çevirdi. Siyah beyazlılar Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.

calendar 10 Mart 2026 11:09
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta hedef yeni seri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'deki dev maçta Galatasaray'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı takımın 17 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.

Yaklaşık 4 ay sonra sahadan istemediği netice ile ayrılan ve taraftarlarını üzen siyah beyazlı ekip, Süper Lig'de geride kalan tüm karşılaşmalara galibiyet parolasıyla çıkacak.

Beşiktaş, gözünü 26'ncı haftada deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçına çevirdi. Beşiktaş, Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek hem yeniden yükselişe geçmek hem de galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

HÜCUM ORGANİZASYONLARI YETERSİZ KALDI

Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına sahada aynı mücadele ve öz veriyi kalan maçlarda da sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Bu arada siyah-beyazlılarda derbideki mağlubiyet sonrası teşhis konuldu. Beşiktaş istatistiksel olarak ezeli rakibinden üstün olarak görülse de sahadaki verimsizlik yenilginin ana nedeni olarak görüldü. Özellikle hücum organizasyonlarında yetenek, son vuruş kalitesi ve konsantrasyon eksikliği dikkat çekti. Yeni transferler Hyeon-Gyu Oh, Vaclav Cerny ve Junior Olaitan beklentilerin altında kaldı.

İLK YARIDA ÜRETİM YOK

Siyah-beyazlılar rakip kaleyi zorlamasına rağmen 11'e 11 devam eden oyunda net gol pozisyonu üretemedi. Beşiktaş topa daha çok sahip olsa da ilk yarıda Galatasaray savunmasını aşamadı. Leroy Sane'nin oyun dışı kalmasının ardından etkili olan Kartal, 24 şut denemesinden gol çıkaramadı. Bunda son vuruşlardaki beceri eksikliğinin yanı sıra kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı en önemli faktör oldu.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.