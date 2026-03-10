Trendyol Süper Lig'deki dev maçta Galatasaray'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı takımın 17 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.
Yaklaşık 4 ay sonra sahadan istemediği netice ile ayrılan ve taraftarlarını üzen siyah beyazlı ekip, Süper Lig'de geride kalan tüm karşılaşmalara galibiyet parolasıyla çıkacak.
Beşiktaş, gözünü 26'ncı haftada deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçına çevirdi. Beşiktaş, Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek hem yeniden yükselişe geçmek hem de galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.
HÜCUM ORGANİZASYONLARI YETERSİZ KALDI
Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına sahada aynı mücadele ve öz veriyi kalan maçlarda da sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Bu arada siyah-beyazlılarda derbideki mağlubiyet sonrası teşhis konuldu. Beşiktaş istatistiksel olarak ezeli rakibinden üstün olarak görülse de sahadaki verimsizlik yenilginin ana nedeni olarak görüldü. Özellikle hücum organizasyonlarında yetenek, son vuruş kalitesi ve konsantrasyon eksikliği dikkat çekti. Yeni transferler Hyeon-Gyu Oh, Vaclav Cerny ve Junior Olaitan beklentilerin altında kaldı.
İLK YARIDA ÜRETİM YOK
Siyah-beyazlılar rakip kaleyi zorlamasına rağmen 11'e 11 devam eden oyunda net gol pozisyonu üretemedi. Beşiktaş topa daha çok sahip olsa da ilk yarıda Galatasaray savunmasını aşamadı. Leroy Sane'nin oyun dışı kalmasının ardından etkili olan Kartal, 24 şut denemesinden gol çıkaramadı. Bunda son vuruşlardaki beceri eksikliğinin yanı sıra kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı en önemli faktör oldu.
Beşiktaş'ta hedef yeni seri!
Galatasaray'a yenilerek 17 maç aradan sonra mağlubiyetle tanışan Beşiktaş, gözünü Gençlerbirliği maçına çevirdi. Siyah beyazlılar Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor.
Trendyol Süper Lig'deki dev maçta Galatasaray'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı takımın 17 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Beşiktaş'tan TFF'ye ikinci çağrı: "Kayıtlar nerede?"
-
9
Galatasaray'da Liverpool bereketi
-
8
Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: "Bir an önce görevi bıraksınlar"
-
7
Zubkov: ''Bizim adımıza bir fırsat oldu''
-
6
Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki
-
5
Galatasaray'ın itirazına CAS'tan cevap!
-
4
Dursun Özbek'ten tarihi prim kararı!
-
3
Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!
-
2
Mac Allister'dan Lucas Torreira'ya övgü!
-
1
Galatasaray - Liverpool: Muhtemel 11'ler
- 11:40 El Bilal Toure'nin yokluğu fark ediliyor
- 11:24 Eczacıbaşı Dynavit, Şampiyonlar Ligi'nde Developres Rzeszow'u konuk edecek
- 11:13 Gençlerbirliği'nin galibiyet hasreti 5 maça çıktı
- 11:09 Beşiktaş'ta hedef yeni seri!
- 11:03 Amir Murillo'ya çifte talip! İşte Beşiktaş'ın transfer kararı
- 10:58 A Milliler, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde parkeye çıkıyor
- 10:49 Fenerbahçe'den 30 milyon euroluk santrfor operasyonu!
- 10:49 Basketbolda 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri başlıyor!
- 10:29 Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a yenildi
- 10:18 Kristjan Asllani: "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum"
- 10:09 Zeren Spor, çeyrek finalde Imoco Volley'i ağırlayacak
- 09:57 Marco Asensio'dan büyük fedakarlık!
- 09:56 Fenerbahçe'de kanat kabusu!
- 09:56 VakıfBank'ın dörtlü final yolunda rakibi Numia Vero Volley
- 09:55 Galatasaray MCT Technic, Hapoel Netanel Holon ile karşılaşacak
- 09:49 Yapay zekadan Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 09:48 Fenerbahçe'de Mert Müldür'e terapi!
- 09:42 Galatasaray'da Liverpool bereketi
- 09:40 Matteo Guendouzi'den hakeme sert tepki!
- 09:14 Fenerbahçe 'Comeback'e abone!
- 08:57 Fenerbahçe'de Marco Asensio fırtınası!
- 08:49 Dursun Özbek'ten tarihi prim kararı!
- 08:44 Victor Osimhen'e özel koreografi!
- 08:41 Dursun Özbek'in büyük hayali
- 08:36 Okan Buruk'un stratejisi: "Pres yap, baskıyla bitir"
- 08:25 Sidiki Cherif ve Tedesco'nun gizli konuşması ortaya çıktı!
- 08:13 Fenerbahçe, Avrupa'da zirveye oynuyor!
- 01:40 Galatasaray - Liverpool: Muhtemel 11'ler
- 01:35 FA Cup'ta kazananı penaltılar karar verdi
- 01:19 Trendyol Süper Lig'de 25. hafta sonrasında oluşan görünüm
- 01:11 Türkiye Sigorta Basketbol Süper Liginde zafer Anadolu Efes'in
- 01:02 Rodri'ye hakem hakkındaki yorumları nedeniyle para cezası
- 00:54 A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 12 kişilik kadrosu belli oldu
- 00:46 Lazio 3 puanı son nefeste aldı
- 00:32 Kayserispor'dan hakem kararlarına tepki
- 00:27 Kayserispor-Trabzonspor maçında kadın taraftar anons yaptı
- 00:19 Joao Pereira: ''Bu kabul edilemez''
- 00:15 Semih Güler'den hakem tepkisi; ''Herkes görüyor her şeyi''
- 00:10 Volkan Demirel: ''Yorgunluğun vermiş olduğu tercihler yüzünden''
- 23:59 Beşiktaş'tan TFF'ye ikinci çağrı: "Kayıtlar nerede?"
- 23:42 Mac Allister'dan Lucas Torreira'ya övgü!
- 23:38 Erling Moe: ''Bize çıkıyorsa onlara da çıkmalı''
- 23:17 Paul Onuachu: ''Onlarında payı büyük''
- 23:13 Fatih Tekke: "Bu işin şakası yok, daha iyi olmak zorundayız"
- 22:49 Stefan Savic: ''Bunu söylemiştim''
- 22:33 Zubkov: ''Bizim adımıza bir fırsat oldu''
- 22:31 Nurettin Açıkalın'dan olay hakem sözleri!
- 22:01 Trabzonspor, Onuachu ile kazandı!
- 21:58 Volkan Demirel, Gençlerbirliği'ne puanla döndü!
- 21:34 Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!
- 21:13 Atilla Gerin: ''Fırsatı geri teptik''
- 21:05 Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru: "Bir an önce görevi bıraksınlar"
- 19:59 Selçuk İnan: "Prandelli ve Mancini'den çok şey öğrendim"
- 19:28 Galatasaray'ın itirazına CAS'tan cevap!
- 19:05 Kayserispor - Trabzonspor: 11'ler
- 18:53 Yapay zekadan Galatasaray-Liverpool tahmini
- 18:44 AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Final'in biletleri satışa çıkıyor
- 18:25 Basketbol 14 Yaş Altı Anadolu Şampiyonasına büyük katılım
- 18:03 Erzurum'da satranç oynanan kahvehaneye federasyon başkanından ziyaret
- 17:57 Kocaelispor, Eyüpspor'u penaltıyla yıktı
FA Cup'ta kazananı penaltılar karar verdi
Rodri'ye hakem hakkındaki yorumları nedeniyle para cezası
Türk futboluna neredeyse denk: Bernabeu!
Alisson Becker, Galatasaray maçında yok!
Hakan Çalhanoğlu için sakatlık açıklaması!
Goretzka'dan geleceği için mesaj
Liverpool'da tek eksik Federico Chiesa
Xavi'den olay Lionel Messi iddiası!
Liverpool'dan Galatasaray öncesi çağrı!
Valencia, iki kere geriye düştüğü maçı kazandı!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|25
|19
|4
|2
|59
|18
|61
|2
|Fenerbahçe
|25
|16
|9
|0
|57
|25
|57
|3
|Trabzonspor
|25
|16
|6
|3
|51
|29
|54
|4
|Beşiktaş
|25
|13
|7
|5
|45
|30
|46
|5
|Başakşehir
|25
|12
|6
|7
|44
|27
|42
|6
|Göztepe
|25
|11
|9
|5
|28
|18
|42
|7
|Kocaelispor
|25
|9
|6
|10
|22
|25
|33
|8
|Samsunspor
|25
|7
|11
|7
|27
|30
|32
|9
|Rizespor
|25
|7
|9
|9
|32
|35
|30
|10
|Gaziantep FK
|25
|7
|9
|9
|31
|41
|30
|11
|Alanyaspor
|25
|5
|12
|8
|26
|30
|27
|12
|Gençlerbirliği
|25
|6
|7
|12
|28
|34
|25
|13
|Konyaspor
|25
|5
|9
|11
|28
|38
|24
|14
|Antalyaspor
|25
|6
|6
|13
|24
|39
|24
|15
|Eyüpspor
|25
|5
|7
|13
|19
|36
|22
|16
|Kasımpaşa
|25
|4
|9
|12
|21
|36
|21
|17
|Kayserispor
|25
|3
|11
|11
|19
|46
|20
|18
|Karagümrük
|25
|3
|5
|17
|22
|46
|14