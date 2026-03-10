El Bilal Toure'nin yokluğu fark ediliyor

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve sol uyluk arka adale tendonunda yırtık tespit edilen El Bilal Toure'nin hücuma kattığı değer bir kez daha orta çıktı.



Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Malili oyuncunun yokluğunda Olaitan beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın , orijinal mevkisi orta saha olan Beninli futbolcuyu zorunluluktan sol kanatta görevlendirmişti.



6 GOL VE 5 ASİSTLİK PERFORMANS



El Bilal Toure, siyah-beyazlı formayla 2 ayrı kulvarda 18 maçta görev yaptı. Malili forvet 6 gol ve 5 asistlik performansla 11 gole direkt etki etti. 24 yaşındaki futbolcu toplamda 15 gol attığı takdirde 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. El Bilal Toure'nin Kartal'da kalması için 9 gol daha atması gerekiyor.



