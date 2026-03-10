10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
0-04'
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

El Bilal Toure'nin yokluğu fark ediliyor

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve sol uyluk arka adale tendonunda yırtık tespit edilen El Bilal Toure'nin hücumdaki önemi bir kere daha anlaşıldı.

calendar 10 Mart 2026 11:40
El Bilal Toure'nin yokluğu fark ediliyor
Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve sol uyluk arka adale tendonunda yırtık tespit edilen El Bilal Toure'nin hücuma kattığı değer bir kez daha orta çıktı.

Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Malili oyuncunun yokluğunda Olaitan beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Sergen Yalçın, orijinal mevkisi orta saha olan Beninli futbolcuyu zorunluluktan sol kanatta görevlendirmişti.

6 GOL VE 5 ASİSTLİK PERFORMANS

El Bilal Toure, siyah-beyazlı formayla 2 ayrı kulvarda 18 maçta görev yaptı. Malili forvet 6 gol ve 5 asistlik performansla 11 gole direkt etki etti. 24 yaşındaki futbolcu toplamda 15 gol attığı takdirde 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. El Bilal Toure'nin Kartal'da kalması için 9 gol daha atması gerekiyor.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
