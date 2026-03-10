Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Golden State Warriors'a katılma ihtimali şu an için gündeminde bulunmuyor.



Lakers Daily'den Ashish Mathur'un haberine göre James, sezon sonunda Los Angeles'tan ayrılması durumunda bile Golden State Warriors'a gitmeye sıcak bakmıyor.



Warriors yıldızı Stephen Curry'nin, önümüzdeki yaz takıma büyük bir yıldız oyuncunun katılmasını istediği daha önce gündeme gelmişti. Bu nedenle LeBron James'in adı Warriors'ın potansiyel hedefleri arasında sık sık anılıyordu.



Ancak son raporlara göre James'in böyle bir birleşmeye ilgisi bulunmuyor.



41 yaşındaki süperstarın Lakers'taki geleceği belirsizliğini koruyor. James'in bu sezon sonunda 52.6 milyon dolarlık oyuncu opsiyonu bulunuyor ve bu opsiyonun ardından serbest oyuncu olma ihtimali mevcut.



Lakers yönetiminin ise gelecek planlarını Luka Dončić etrafında bir kadro kurmak ve Austin Reaves ile maksimum kontrat imzalamak üzerine şekillendirdiği belirtiliyor.



LeBron James'in Los Angeles'tan ayrılması durumunda en çok konuşulan senaryo ise Cleveland Cavaliers'a dönüşü.



Bu senaryoda James'in, Cavaliers'ta Donovan Mitchell ve James Harden ile birlikte oynayabileceği ve kariyerini doğduğu şehirde noktalayabileceği konuşuluyor.



LeBron James bu sezon şu ana kadar 44 maçta forma giydi ve 21.4 sayı, 7.0 asist, 5.6 ribaund ortalamaları yakaladı.



Tecrübeli yıldız, kalça ve ayak sakatlıkları nedeniyle son iki maçta forma giyemedi ve Minnesota Timberwolves ile oynanacak maç için durumu belirsiz olarak listelendi.



Los Angeles Lakers şu anda 39 galibiyet – 25 mağlubiyetlik derecesiyle Batı Konferansı'nda 5. sırada yer alıyor.



