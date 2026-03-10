Dursun Özbek'ten derbi sonrası takıma sürpriz destek

Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde aldığı galibiyet, sezonun geri kalan bölümü için büyük moral oldu.
Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj dönülürken, UEFA Champions League'nde oynanacak Liverpool maçı öncesinde de takımın motivasyonunu artırdı.
YouTube'daki 343 Digital kanalında İbrahim Seten, derbi galibiyetinin ardından Başkan Dursun Özbek'in yaptığı hamleyi aktardı.
Seten'in açıklamaları şu şekilde:
"Kimseye haber vermeden tek başına kemerburgaz'a gitmiş"
"Dursun Özbek, Beşiktaş maçından sonra evinden çıkıyor ve kimseye haber vermeden tek başına Kemerburgaz'a gidiyor. Takım otobüsünden inen herkesi teker teker tebrik ediyor ve Leroy Sané'ye, 'Olur böyle şeyler. Sen bunu telafi edersin' diyor. Sané'den sonra da Uğurcan Çakır'a sarılmış ve, 'Aferin sana' demiş. Uğurcan'ın yıldızının gittikçe daha da parladığını düşünüyorum."
"Okan Buruk'u da tebrik etmiş"
"Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'a da 'Hocam seni tebrik ediyorum. 11'e 11'de pozisyon vermedik, 11'e 10 kaldığımızda da inanılmaz mücadele ettik. Bu oyun, şampiyonluk oyunu. Benim için skordan ziyade takımın mücadelesi çok önemli' demiş." ifadelerini kullandı.
