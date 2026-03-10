10 Mart
Galatasaray-Liverpool
20:45
10 Mart
Atletico Madrid-Tottenham
23:00
10 Mart
Atalanta-Bayern Munih
23:00
10 Mart
Newcastle-Barcelona
23:00
10 Mart
Vanspor FK-A.Demirspor
0-04'
10 Mart
Serik Belediyespor-Pendikspor
16:00
10 Mart
Manisa FK-Sarıyer
20:00
10 Mart
Wrexham-Hull City
22:45

Dursun Özbek'ten derbi sonrası takıma sürpriz destek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş derbisinden sonra takımı tebrik ziyaretine geldi.

calendar 10 Mart 2026 11:58
Dursun Özbek'ten derbi sonrası takıma sürpriz destek
Galatasaray'ın Beşiktaş derbisinde aldığı galibiyet, sezonun geri kalan bölümü için büyük moral oldu.

Şampiyonluk yolunda kritik bir viraj dönülürken, UEFA Champions League'nde oynanacak Liverpool maçı öncesinde de takımın motivasyonunu artırdı.

YouTube'daki 343 Digital kanalında İbrahim Seten, derbi galibiyetinin ardından Başkan Dursun Özbek'in yaptığı hamleyi aktardı.

Seten'in açıklamaları şu şekilde:

"Kimseye haber vermeden tek başına kemerburgaz'a gitmiş"

"Dursun Özbek, Beşiktaş maçından sonra evinden çıkıyor ve kimseye haber vermeden tek başına Kemerburgaz'a gidiyor. Takım otobüsünden inen herkesi teker teker tebrik ediyor ve Leroy Sané'ye, 'Olur böyle şeyler. Sen bunu telafi edersin' diyor. Sané'den sonra da Uğurcan Çakır'a sarılmış ve, 'Aferin sana' demiş. Uğurcan'ın yıldızının gittikçe daha da parladığını düşünüyorum."

"Okan Buruk'u da tebrik etmiş"

"Başkan Dursun Özbek, Okan Buruk'a da 'Hocam seni tebrik ediyorum. 11'e 11'de pozisyon vermedik, 11'e 10 kaldığımızda da inanılmaz mücadele ettik. Bu oyun, şampiyonluk oyunu. Benim için skordan ziyade takımın mücadelesi çok önemli' demiş." ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 25 19 4 2 59 18 61
2 Fenerbahçe 25 16 9 0 57 25 57
3 Trabzonspor 25 16 6 3 51 29 54
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Başakşehir 25 12 6 7 44 27 42
6 Göztepe 25 11 9 5 28 18 42
7 Kocaelispor 25 9 6 10 22 25 33
8 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
9 Rizespor 25 7 9 9 32 35 30
10 Gaziantep FK 25 7 9 9 31 41 30
11 Alanyaspor 25 5 12 8 26 30 27
12 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
13 Konyaspor 25 5 9 11 28 38 24
14 Antalyaspor 25 6 6 13 24 39 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 25 3 5 17 22 46 14
