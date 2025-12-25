Haber Tarihi: 25 Aralık 2025 12:54 -
Güncelleme Tarihi:
25 Aralık 2025 12:54
TOKİ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi 81 ili kapsıyor. Ev sahibi olmak isteyenlerin başvuru yaptığı TOKİ 500 Bin Konut Projesinde, başvuru ekranı kapandı ve sırayı sonuç heyecanı aldı. TOKİ'ye başvuru yapanlar, TOKİ sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin kura çekimi ne zaman yapılacak? öğrenmek istiyor.
10 Kasım'da başlayan TOKİ 500 bin sosyal konut projesinin başvuruları 19 Aralık'a kadar devam etti. Bugünlerde ise TOKİ sonuçları merak konusu oldu. 1+1 ve ya 2+1 ev seçenekleri için başvuruda bulunanlar heyecan dolu. Başvuru sonuçlarının kura çekimiyle belirleneceği TOKİ'de tarihleri belli oldu. Peki TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin kura çekimi ne zaman yapılacak?
TOKİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?TOKİ sonuçları henüz açıklanmadı.TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde 29 Aralık'ta başlatılacak kura çekimi, 27 Şubat'a kadar devam edecek ve 2 ay sürmüş olacak. TOKİ İLK TESLİM NE ZAMAN?TOKİ 500 bin konut projesinde ilk teslimatın Mart 2027'den itibaren yapılması öngörülüyor.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.