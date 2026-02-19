19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
13:30
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
13:30
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Barış Alper için transfer mesajı: "50-60 milyon euro"

Levent Tüzemen, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz için, "Galatasaray, 50-60 milyon euro'dan aşağıya Barış Alper'i vermez. Üstü olur, altı olmaz." diye konuştu.

calendar 19 Şubat 2026 10:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Barış Alper için transfer mesajı: '50-60 milyon euro'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Juventus maçında büyük beğeni topladı.

Juventus'un sol kanadına büyük darbe vuran milli futbolcu, Andrea Cambiaso ve Juan Cabal'ın rövanş maçında cezalı duruma düşmesini sağladı.

Barış Alper Yılmaz'ın bu performansı sonraı milli futbolcu için bir kez daha transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı.

BARIŞ ALPER İÇİN AÇIKLAMA

Galatasaray'ın gündemini Libero YouTube kanalında değerlendiren Sabah yazarı Levent Tüzemen, Barış Alper Yılmaz'ın performansıyla ilgili de konuştu.

Barış Alper ile ilgili transfer haberlerini değerlendiren Tüzemen, "50-60 milyon euro'dan aşağıya Barış Alper'i vermez. Üstü olur, altı olmaz." diye konuştu.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 8 gol attı ve 12 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.