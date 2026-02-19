Barış Alper için transfer mesajı: '50-60 milyon euro'

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Juventus maçında büyük beğeni topladı.
Juventus'un sol kanadına büyük darbe vuran milli futbolcu, Andrea Cambiaso ve Juan Cabal'ın rövanş maçında cezalı duruma düşmesini sağladı.
Barış Alper Yılmaz'ın bu performansı sonraı milli futbolcu için bir kez daha transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı.
BARIŞ ALPER İÇİN AÇIKLAMA
Galatasaray'ın gündemini Libero YouTube kanalında değerlendiren Sabah yazarı Levent Tüzemen, Barış Alper Yılmaz'ın performansıyla ilgili de konuştu.
Barış Alper ile ilgili transfer haberlerini değerlendiren Tüzemen, "50-60 milyon euro'dan aşağıya Barış Alper'i vermez. Üstü olur, altı olmaz." diye konuştu.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray forması altında bu sezon 33 maçta süre bulan Barış Alper Yılmaz, 8 gol attı ve 12 asist yaptı.
