18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
3-3
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-1
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-2
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
2-2
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-1

Kayserisporlu futbolcular, yaralı polisi ziyaret etti

Kayserisporlu futbolcular, kentte organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisini evinde ziyaret etti.

calendar 19 Şubat 2026 00:57 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 02:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kayserisporlu futbolcular, yaralı polisi ziyaret etti
Kayserisporlu futbolcular, kentte organize suç örgütlerine yönelik operasyonda yaralanan özel harekat polisini evinde ziyaret etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kulüp Başkan Yardımcısı Süleyman Akın ile futbolcular Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek, hastaneden taburcu olan özel harekat polisi Erol Bilen Kaplan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ziyarette yaralı polise adının yazdığı Kayserispor forması hediye edildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
