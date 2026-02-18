18 Şubat
Qarabag FK-Newcastle
1-6
18 Şubat
Club Brugge-Atletico Madrid
2-273'
18 Şubat
Bodo/Glimt-Inter
3-175'
18 Şubat
Olympiakos-Leverkusen
0-267'
18 Şubat
Keçiörengücü-Erzurumspor
1-2
18 Şubat
Serik Belediyespor-Arca Çorum FK
2-3
19 Şubat
Vanspor FK-Bodrum FK
13:30
18 Şubat
Manisa FK-Bandırmaspor
3-2
18 Şubat
Wolves-Arsenal
1-273'
18 Şubat
Levante-Villarreal
0-1
18 Şubat
AC Milan-Como
1-185'

Erteleme maçında kazanan Villarreal oldu

İspanya LaLiga'nın 16. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Levante–Villarreal karşılaşması oynandı.

calendar 18 Şubat 2026 23:55
Haber: Sporx.com
Erteleme maçında kazanan Villarreal oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

İspanya LaLiga'nın 16. haftasında olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Levante–Villarreal karşılaşması oynandı.

Estadio Ciudad de Valencia'da oynanan erteleme maçında Villarreal, Levante'yi 1-0 mağlup etti.

Villarreal'e galibiyeti getiren golü 57. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 48'e yükselterek 3. sıradaki yerini korudu. Levante ise 18 puanda kalarak küme düşme hattından çıkamadı.

Villarreal gelecek hafta evinde Valencia ile karşılaşacak. Levante ise deplasmanda Barcelona'nın konuğu olacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.